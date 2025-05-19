Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu - Son Dakika
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Politika

Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün saat 17.00'de telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmede İstanbul'da Ukrayna-Rusya heyetleri arasındaki barış müzakerelerinin ele alınacağı bildirildi.

19.05.2025 14:01
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

"ABD'NİN ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİNE DEĞER VERİYORUZ"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"ROMANYA'DAKİ SEÇİM TUHAF"

Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi. Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Karakuş:
    Tekrar söylüyorum kainat lideri hatta uzayın galaksinin lideri Erdoğandr reis olmasa bu ülke yok olurdu Allah'm sen ne güzel bir lider yaratmışsın ben izmiyrlim iyi egitimliyim benim kırmızı cizgim türbandir. 3 2 Yanıtla
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