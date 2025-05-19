Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.
Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.
Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi. Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.
Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.
Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.
İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Politika › Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu - Son Dakika
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