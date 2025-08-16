Putin ve Trump'tan Yapıcı Zirve - Son Dakika
Politika

Putin ve Trump'tan Yapıcı Zirve

16.08.2025 15:13
Putin ve Trump, Alaska'da Ukrayna krizini ele aldı; görüşme yapıcı ve stratejik nitelikteydi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da gerçekleştirilen zirveye ilişkin, "Her iki başkan da konuyu Ukrayna krizini ele aldı. Bu görüşme çözüm önerilerine dair birlikte ilerlememizi sağlayan bir görüşmeydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yaklaşık 3 saat süren görüşmesine ilişkin her iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmenin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Kapsamlı görüşme oldu. Görüşme çok olumluydu. Her iki başkan da bu konuyu (Ukrayna krizini) ele aldı. Bu görüşme çözüm önerilerine dair birlikte ilerlememizi sağlayan bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı.

Peskov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Görüşmeler, her iki tarafın da belirttiği gibi yapıcı bir ruhla gerçekleşti. Anlaşıldığı kadarıyla stratejik nitelikteydi ve yalnızca Ukrayna krizini değil, aynı zamanda başta nükleer güvenlik olmak üzere Avrupa ve küresel meseleleri ve ikili ilişkileri de kapsıyordu" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kremlin, Alaska, Dünya, Son Dakika

