Hrant Dink'in eşi Rakel Dink: Katilin serbest bırakılması yasın en ağır günlerine geri yolladı bizi

2007 yılında Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın şartlı tahliyesi sonrası Dink'in eşi Rakel Dink ilk kez konuştu. Dink, "Hrant Dink'i öldüren tetikçinin serbest bırakılmasıyla yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" ifadelerini kullandı.

"SEMBOLİK BİR ANLAMI VAR"

Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı'na Rakel Dink de katıldı. Dink konferans açılışında yaptığı konuşmada Ogün Samast'ın tahliye edilmesine değindi. Rakel Dink, "2 gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Şunu bir kez daha hatırlattılar. Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir. Nerede, nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Tetikçinin serbestçe dolaşmasının elbette sembolik anlamı var" dedi.

Ogün Samast

"HAYIRLI OLSUN MU DİYELİM?"

Rakel Dink, "Hrant'ın cinayet davasında adaletin yerini bulmasındaki mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3-5 yıl fazla veya az ceza alması değildir. Daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması, ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp bu karar memleketimize hayırlı, uğurlu olsun mu diyelim" ifadelerini kullandı.

Rakel Dink

NE OLDU?

2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, dün akşam Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartla tahliye edildi. 16 yıl 10 ay sonra Samast'ın tahliye edilmesi gündem yarattı.

OGÜN SAMAST'IN DAVASI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, 6008 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde Ogün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına çevirmişti.

GARDİYANLARA SALDIRMIŞTI

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.