Arnavutluk Başbakanı Rama\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: Arnavutlarla yaptığınız iddiayı kazandınız

Politika

Türkiye'ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edin Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik." derken, Rama ise, "Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, RAMA İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'ndan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"SÖZ VERMİŞTİK, 3 AYDA ARNAVUTLUK'TA HASTANEMİZİ İNŞA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 3 ay gibi rekor bir sürede hastane inşa ettiklerini söyleyerek, "Arnavutluk'ta 3 ay içinde bir hastane inşa edeceğimizin müjdesini ve sözünü vermiştik. Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik. Arnavutluk'un her bölgesinden gelen hastaların şifa bulduğu bu hastaneyi birlikte işletmeye devam edeceğiz." dedi.

"ARNAVUTLARLA YAPTIĞINIZ İDDİAYI KAZANDINIZ"

Arnavutluk Başbakanı Rama da, "Sıcak sözleriniz için teşekkür ederim. Bizimkisi özel bir dostluktur. Bir açıklama yapmak istiyorum. Hastane konusu iddia değil; çünkü iddialar Türkiye'de kanuni olarak yasaktır. Bizde sadece online olarak izin veriliyor iddialara. Ben size 'iddiaya giremem' demiştim. Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. O hastane Türkiye'nin yapmış olduğu çok önemli yatırımdır. Siz gerçekten Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SİZİN KIRDIĞINIZ TEK REKOR DEĞİL"

Rama, "Çok rekor bir zamanda hastane kuruldu. Ama bu sizin kırdığınız tek rekor değildi bildiğim kadarıyla. En önemlisi olan da şu; bugün o hastane Arnavutluk vatandaşları için öncelikli olarak tercih edilen hastanedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz sene Türkiye ve Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Çok yönlü ilişkilerimiz Başbakan Rama ile birlikte Ankara'da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor.

"TİCARETTE YENİ HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteği bir kez daha vurguladım. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Özel sektörümüzün gayretleriyle bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'ta yer alıyor. 600'ü aşkın Türk firması Arnavutluk halkına istihdam sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak, iş çevrelerimizdeki bağları daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"BAŞBAKANIN FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ HASSASİYETİNİ BİLİYORUZ"

TİKA'nın Tiran Koordinasyon Ofisi'ne ilişkin olarak az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacaktır. Sayın Başbakanın FETÖ ile mücadele konusundaki hassasiyetini biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Örgütle mücadelemizi karşılıklı anlayış çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye Maarif Vakfı'na sağladığı katkılar için sayın Başbakana müteşekkiriz.

Sayın Başbakanla bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefiktir. Savunma sanayi ve askeri alandaki yakın işbirliğini derinleştirmek arzusundayız. Askeri Çerçeve Anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür. Arnavutluk'u başarıyla tamamladığı BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na Arnavutluk önemli katkılar yapacaktır.

Görüşmelerimizde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki İsrail zulmünü de ele aldık. 4 ayı aşkın süredir devam eden mezalimin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve müreffeh geleceklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Uluslararası Adalet Divanı ve BM'de izlenilen süreçler bu konudaki tutumumuzun haklılığını ortaya koymuştur. Arnavutluk oylamadaki tutumuyla tarihin doğru yanında yer almıştır. Dostum Rama'yla önümüzdeki süreçte yapılacak girişimler kapsamında temasımızı sürdüreceğiz. Aldığımız karar ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."





Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Tekrarlamak istiyorum ki, Türkiye ile olan ilişkilerimiz konusunda her görüştüğümüzde Arnavutluk, Kosova, Arnavutlar üç önemli şeydir. Bence bizim milli hafızamızda bu önemli 3 şey bugün de yarın da kalacaktır.

"ARNAVUTLUK DEPREMİNDE SİZ BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEN İLK KİŞİYDİNİZ"

Öncelikle sizin ve hükümetiniz sayesinde Kosova bağımsız cumhuriyet olarak tanındı. Kendi parlamentosunda bağımsızlığı ilan edildikten birkaç dakika sonra sizin devletiniz tarafından tanındı. Arnavutluk çok ağır sonuçları olan bir depremle sarsıldığında siz bizimle iletişime geçen ilk kişiydiniz.

"TÜRKİYE OLMASAYDI KORONAVİRÜSTE KİM BİLİR KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBEDERDİ"

Bana dediniz ki 'Türkiye ayakta olduğu sürece Arnavutluk yalnız olmayacaktır'. Önemli girişimlerde bulundunuz. 500 dairenin inşaatı için hemen işe başladınız. Arnavutluk ve Arnavutluk halkı Balkanların diğer halkları ile birlikte sudan çıkmış balık gibi hissettiler kendilerini Dünya koronavirüs tarafından sarsıldığında. Televizyon ekranlarında gördüğümüz gibi Avrupa'da aşılamalar başlamıştı. Eğer Türkiye olmasaydı ve siz olmasaydınız kim bilir kaç kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Bunlar üç önemli andır bizim için. Arnavutluk'un hayat ve ölüm arasında verdiği mücadelede yaşandığı anlar bunlar."