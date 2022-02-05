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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı

05.02.2022 09:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bazı görevden almalar ve atamalar gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK'DA GÖREV DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli görevlerinden alındı.

GENÇLİK VE ULAŞTIRMA BAKANLIKLARINDAKİ ATAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Birdal Öztürk, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Metin Kaplan ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayrullah Ozan Çetiner atandı. Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığına Süleyman Hacıcaferoğlu atandı.

TCDD'DEKİ GÖREVDEN ALMALAR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ferit Cumhur Dalkılıç, 2. Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli ve 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay görevlerinden alınırken 1. Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever getirildi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Gazete, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 bakanlıkta önemli atamalar kararı - Son Dakika
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