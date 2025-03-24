Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede - Son Dakika
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Politika

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede

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Rize'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, arbedeye ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

24.03.2025 08:39  Güncelleme: 08:55
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla kentte Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Arbedeye ilişkin 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde sona ererken, polis, grup dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
Rize\'de İmamoğlu\'na destek yürüyüşünde arbede
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Polis, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mert Mertçe:
    Reisin kalesinde yürüyüş yapmak işte haddinizi bildirir bu millet size 94 205 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    GİDİYOSUN HIRSIZ TEYYO 156 91 Yanıtla
  • Burli424242:
    gideceksin Recep 107 78 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Seçildiği günden beri tek bir oyumu dahi vermedim vermemde pis günahımı dahi vermem. Bu kadar halkından her geçen gün uzaklaşan halkına karşı zulmeden alay edip dalga geçen elinde ki güce güvenip her defasında ben yaptım ben istedim oldu bittiye getiren. Partisi içinde yapılan her türlü hırsızlığa yolsuzluğa karşı en ufak bir tepki göstermeyen aksine yapanı ödüllendiren biri artık bu ülkeyi yönetmemeli. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. 111 55 Yanıtla
  • Sernazze:
    10 kişi toplanmış siz de haber yapıyorsunuz 58 91 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Millet HIRSIZ ına sahip çıkıyor 67 76 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    gördüm gördüm de cebinden para çalan adamı hırsızı alkışlayan destekleyeni görmedim 76 43 Yanıtla
  • Ahmet:
    Hala kale diyor son seçimde ne kaleler yıkıldı kendi memleketinde bile millet ona karşı artık güle güle Erdoğan 57 38 Yanıtla
  • Emrah Güner:
    Haber sayfası olarak cidden çok tehlikelisiniz halkı birbirine düşürmek te üzerinize yok çoğu mesajı engelleyerek sadece belli bir kesimin mesajını yayınlıyorsunuz hadi partilileri anladık ulan siyasi görüşüm yok ne yazıyoruz da engelliyorsunuz. Trol grupları kaile alarak mübarek gün birbirinize düşmeyin kötü bir şey mi bu 38 5 Yanıtla
  • Fatih Kaleli:
    bu ülke sağ sol meselesini umarım görmez birdaha 33 4 Yanıtla
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