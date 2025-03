Rize\'de İmamoğlu\'na destek yürüyüşünde arbede

ferudun ozmen:

Seçildiği günden beri tek bir oyumu dahi vermedim vermemde pis günahımı dahi vermem. Bu kadar halkından her geçen gün uzaklaşan halkına karşı zulmeden alay edip dalga geçen elinde ki güce güvenip her defasında ben yaptım ben istedim oldu bittiye getiren. Partisi içinde yapılan her türlü hırsızlığa yolsuzluğa karşı en ufak bir tepki göstermeyen aksine yapanı ödüllendiren biri artık bu ülkeyi yönetmemeli. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz.