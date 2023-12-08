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Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı ile Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı ile Filistin Bayrağı Açtı

Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile görüşerek Filistin bayrağı açtı. Waters, Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.

Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı ile Filistin Bayrağı Açtı
08.12.2023 - 13:45,  Güncelleme: 13:53
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Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile "Filistin" bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.
İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen görüşmede Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye etti. İkili, görüşmenin sonunda ise dev "Filistin" bayrağı açarak kameralara poz verdi.
Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi. Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.
Öte yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Roger Waters, Kolombiya Devlet Başkanı ile Filistin Bayrağı Açtı - Son Dakika
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