Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz" dedi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı kapsamında "Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi. Roman vatandaşların hak arama yollarını daha iyi bilmelerini sağlamak ve bu alanda kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için düzenlenen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, proje kapsamında aynı masa etrafında toplanmanın anlamının büyük olduğunu söyleyerek, "Bu proje, Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Karadağ'dan Kuzey Makedonya'ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak. Tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek. Ortak akıl ve iş birliğiyle hak temelli bir yaklaşım sahada somut sonuçlara çevrilecek" ifadelerini kullandı.

"Eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacağız"

Roman açılım süreci kapsamında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Göktaş, bunların yanı sıra 2023-2030 yıllarını kapsayan yeni Strateji Belgesi ve 1'inci Aşama Eylem Planları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktararak, bu belgede eğitimden sağlığa, sosyal hizmet ve yardımdan istihdama, barınmadan genel politikalara uzanan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyduklarını dile getirdi. Göktaş, "İlk aşama eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacağız" dedi.

"Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz"

2026-2030 dönemini kapsayan 2'nci Aşama Eylem Planlarının çalışmasının devam ettiğini anlatan Göktaş, "Diğer yandan Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla mikro düzeyde faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda 25 ilde İl Çalışma Gruplarımızı kurduk ve yerel paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 2009 yılından bu yana 6 bin 720 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Bunun yanı sıra kadınları ve aileleri güçlendirmek için sosyal destek programları hayata geçirdik. Bu kapsamda SODAM, yani Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle, psikososyal ve mesleki destekten kültürel-sportif kurslara kadar geniş bir yelpazede annelere, çocuklara, ailelere hizmet veriyoruz. 2025 itibarıyla 87 SODAM ile vatandaşlarımıza aktif şekilde hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde LOCALROMA Projesi ile Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yerelde daha etkin uygulanması ve temel hakların korunması için çalışmalar yürüteceğiz."

Roman Entegrasyonu Projesi'nin üç temel alana odaklandığını vurgulayan Göktaş, "Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyo-ekonomik entegrasyonu güçlendirmek; barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa, nüfus kaydından yeşil ve dijital dönüşüme kadar çeşitli alanlarda eşitliği desteklemek. Üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmak. Bu hedefleri şekillendirmek üzere bugün bu çalıştay gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.

Göktaş, çalıştay sonucunda ise üç somut çıktının hedeflendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlki; Roman vatandaşlarımızın hak arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı farkındalık sağlayan bir yol haritası çıkarmak. İkincisi; bu süreçlerin başvuru ve işlemlerini kolaylaştıracak bir iş akış şeması oluşturmak. Üçüncüsü ise 2026-2030 yıllarını kapsayacak 2'nci Aşama Eylem Planı'na doğrudan entegre edilebilecek, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği yüksek faaliyet önerileri. Bugün üreteceğiniz her öneri daha adil, daha kapsayıcı bir toplumsal düzenin tuğlası olacak. 2025 Aile Yılı'nda aileyi merkeze alan politikalarla Roman vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu çalışmanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA