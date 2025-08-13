Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu

Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu
13.08.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlar için yerelleşmeye önem verdiklerini ve projeleri sürdüreceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz" dedi.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı kapsamında "Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı" düzenlendi. Roman vatandaşların hak arama yollarını daha iyi bilmelerini sağlamak ve bu alanda kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek için düzenlenen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, proje kapsamında aynı masa etrafında toplanmanın anlamının büyük olduğunu söyleyerek, "Bu proje, Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, Karadağ'dan Kuzey Makedonya'ya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzanıyor. Bugün sadece sorunlar konuşulmayacak. Tecrübe bilgiye, bilgi etkili çözümlere dönüşecek. Ortak akıl ve iş birliğiyle hak temelli bir yaklaşım sahada somut sonuçlara çevrilecek" ifadelerini kullandı.

"Eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacağız"

Roman açılım süreci kapsamında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Göktaş, bunların yanı sıra 2023-2030 yıllarını kapsayan yeni Strateji Belgesi ve 1'inci Aşama Eylem Planları kapsamında çalışmalar yürüttüklerini aktararak, bu belgede eğitimden sağlığa, sosyal hizmet ve yardımdan istihdama, barınmadan genel politikalara uzanan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyduklarını dile getirdi. Göktaş, "İlk aşama eylem planımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları 2025'in sonunda tamamlayacağız" dedi.

"Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz"

2026-2030 dönemini kapsayan 2'nci Aşama Eylem Planlarının çalışmasının devam ettiğini anlatan Göktaş, "Diğer yandan Roman vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin sahada etkisini artırmak için yerelleşmeye özel önem veriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla mikro düzeyde faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda 25 ilde İl Çalışma Gruplarımızı kurduk ve yerel paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 2009 yılından bu yana 6 bin 720 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Bunun yanı sıra kadınları ve aileleri güçlendirmek için sosyal destek programları hayata geçirdik. Bu kapsamda SODAM, yani Sosyal Dayanışma Merkezlerimizle, psikososyal ve mesleki destekten kültürel-sportif kurslara kadar geniş bir yelpazede annelere, çocuklara, ailelere hizmet veriyoruz. 2025 itibarıyla 87 SODAM ile vatandaşlarımıza aktif şekilde hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde LOCALROMA Projesi ile Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yerelde daha etkin uygulanması ve temel hakların korunması için çalışmalar yürüteceğiz."

Roman Entegrasyonu Projesi'nin üç temel alana odaklandığını vurgulayan Göktaş, "Birincisi, Romanlara ilişkin kamu politikalarını yaygınlaştırmak. İkincisi, sosyo-ekonomik entegrasyonu güçlendirmek; barınmadan eğitime, istihdamdan sağlığa, nüfus kaydından yeşil ve dijital dönüşüme kadar çeşitli alanlarda eşitliği desteklemek. Üçüncüsü de kurumlarımızın bu alandaki kapasitesini artırmak. Bu hedefleri şekillendirmek üzere bugün bu çalıştay gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.

Göktaş, çalıştay sonucunda ise üç somut çıktının hedeflendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlki; Roman vatandaşlarımızın hak arama süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı farkındalık sağlayan bir yol haritası çıkarmak. İkincisi; bu süreçlerin başvuru ve işlemlerini kolaylaştıracak bir iş akış şeması oluşturmak. Üçüncüsü ise 2026-2030 yıllarını kapsayacak 2'nci Aşama Eylem Planı'na doğrudan entegre edilebilecek, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği yüksek faaliyet önerileri. Bugün üreteceğiniz her öneri daha adil, daha kapsayıcı bir toplumsal düzenin tuğlası olacak. 2025 Aile Yılı'nda aileyi merkeze alan politikalarla Roman vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek bu çalışmanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, İnsan Hakları, Politika, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:43:15. #7.13#
SON DAKİKA: Roman Vatandaşlara Yerelleşme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.