Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Rus barış gücü çekiliyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlu Rus barış gücünün çekilme süreci başladı.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılından beri bulunan Rus barış gücü birliği çekiliyor. Azerbaycan medyası, Rus barış gücünden ilk personel ve teçhizatın Kelbecer'deki Hudavend manastırını terk ettiğini aktardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da çekilme sürecinin başladığını doğruladı. Rus barış gücünün çekilmeye başladığı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Peskov, "Evet, bu doğru" ifadesini kullandı.
Şu anda Hudavend manastırı Azerbaycan polisi tarafından korunuyor.
Rus barış gücü 2020'den beri Karabağ'da
Rus barış güçleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ'a konuşlandırılmıştı. Bildiriye göre barış güçleri, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecek. Birlik, hafif silahlarla donatılan bin 960 askeri personel, 90 zırhlı araç, 380 araç ve özel teçhizattan oluşuyor. - BAKÜ
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