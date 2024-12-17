Rus Başkonsolos'dan Kirillov Açıklaması

Politika

Rus Başkonsolos Buravov, öldürülen Rus general hakkında konuştu

"Kimler tarafından yapıldıysa gereği de yapılacaktır. Çünkü Kirillov önde gelen generallerimizden biri"

İSTANBUL - Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, nükleer güçlerden sorumlu Korgeneral Igor Kirillov'un bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili, "Bunun şu an için yorumlamam zor çünkü haber kaynağını görmedim eğer böyle bir şey varsa ve kimler tarafından yapıldıysa gereği de yapılacaktır. Çünkü Kirillov önde gelen generallerimizden biri" dedi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov bugün İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkonsolos Buravov konuşmasında, Rusya- Ukrayna savaşı, BRICS zirvesi, suikast sonucu öldürülen Rus general ve Türkiye'deki Rus vatandaşlarının durumuna değindi. Ukrayna savaşının Rus politikalarına gölge düşüremediğine dikkat çeken Buravov, "Uygulanan ciddi yaptırım, siyasi, ekonomik ve askeri baskıya rağmen, Rusya, hem ülkemizin daha fazla sosyoekonomik kalkınması için gerekli koşulları temin ederek hem de egemen eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine yeni ve daha adil çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecine aktif katılım sağlayarak dünya toplumunun nüfuzlu bir üyesi olmaya devam ediyor" dedi.

"Rusya batının kurallarına değil uluslararası hukuka bağlıdır"

Rusya'nın bazı güney ülkeleriyle birlikte evrensel hukuk kurallarını benimsediğinin altını çizen Buravov, "Rusya'nın katılımıyla bölgesel ekonomik entegrasyonun çekirdeği ve en gelişmiş biçimini Avrasya Ekonomik Birliği teşkil eder. Bu formattaki işbirliği, hem etkileşim hacmindeki, artış hem de mekanizmalarının niteliksel olarak iyileştirilmesi ile karakterize edildi, Rusya, benzer düşünen küresel güney ülkeleriyle birlikte, Batının yalnızca kendi çıkarlarına dayanarak ve küresel hakimiyetini korumaya çalışarak dayattığı belirli kurallara değil, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalarak, daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna aktif olarak katıldı" diye konuştu.

BRICS zirvesine de değinen Buravov, "Rusya, bu yıl yaptığı BRICS dönem başkanlığı sırasında gündemdeki mevcut konuların çözümü dışında, yeni üye ülkelerin BRICS çalışma mekanizmalarına entegrasyonuna da önemli bir gayret sarf etti. Platformun bir-bütün olarak çalışmalarının verimliliğine zarar vermeden bu süreci sistematik olarak tamamlamak için Kazan'daki BRICS zirvesinde, öngörülebilir bir perspektif için BRICS ile etkileşim kurmaya ilgi gösteren ülkelere ortak ülke statüsü teklif edilmesine karar verildi. Ondan fazla ülkeye ilgili teklifler yapıldı ve onayları alındıktan sonra ilgili liste kamuoyuna açıklanacaktır" şeklinde konuştu.

"Rus Silahlı Kuvvetleri sivil nüfus için ek tedbirler almaktadır"

Ukrayna krizindeki son duruma ve sivil vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için dönem dönem ek tedbirler aldıklarını belirten Buravov, "Rus Özel Askeri Harekat kuvvetlerinin savaş bölgesindeki durumlarına gelince, Rus silah kuvvetlerinin Donbas ve Novorossiya'daki tüm cephe çizgisi boyunca güvenle ilerlemeye devam ettiğini belirtmek istiyorum. Fiilen her gün yeni yerleşim yerleri kurtarılıyor. Aynı zamanda sivil nüfusun zararını en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yakın zamanda gündeme gelen Esad'ın Rusya'da olduğu iddialarının sorulması üzerine Buravov, "Eğer bir kişiye Rus devleti siyasi iltica hakkı tanıdıysa bir problem yoktur. Ancak Esad'ın Rusya'da olduğunun bilgisi varsa bunun kaynaklarının öğrenilip teyit edilmesi lazım. Kendisinin böyle bir ifade kullandığını düşünmüyorum. Bu konu hakkında başka da bir şey söylemem doğru olmaz" diye cevapladı.

Rus ordusunda görevli nükleer güçlerden sorumlu Korgeneral Igor Kirillov'un sabah saatlerinde bir suikast sonucu öldürülmesi konusunun kendisine sorulması Başkonsolos Buravov, "Bunun şu an için yorumlamam zor çünkü haber kaynağını görmedim eğer böyle bir şey varsa ve kimler tarafından yapıldıysa gereği de yapılacaktır. Çünkü Kirillov önde gelen generallerimizden biri" dedi.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk andan itibaren birçok Rus vatandaşının Türkiye'ye geldiğine dikkat çeken Buravov, Türkiye'de ikamet eden Rusların ülkeden ayrılmaları hakkında da, "Türkiye'ye gelmek isteyen Rusların Türkiye'ye iltica taleplerinin istenen niteliklerde olmamasından kaynaklı girişlerinde problemler çıkabilir. Mutlaka bir sebebi vardı. İlticası daha önce kabul edilen vatandaşlarımızın ayrılmalarının tamamen kendi isteklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Belki ekonomik olarak belki de başka sebeplerden ötürü ayrılıyorlar" ifadelerini kullandı.