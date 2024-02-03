Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD\'nin Suriye ve Irak saldırılarını kınadı

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye ve Irak'a gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, "ABD, son zamanlarda Irak ve Suriye'de İran yanlısı olduğu iddia edilen grupların hedeflerine neredeyse hiç ara vermeden saldırarak kasıtlı olarak bölgedeki en büyük ülkeleri çatışmaya sokmaya çalışıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye ve Irak saldırılarına yönelik açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak ve Suriye genelinde stratejik bombardıman uçaklarının yer aldığı, onlarca hedefte hasar bırakan ve sivilleri öldüren hava saldırıları, Orta Doğu'daki politikasının saldırgan doğasını ve uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığını bir kez daha dünyaya gösterdi. İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD saldırılarına itaatkar bir şekilde katılması, kimsede 'uluslararası koalisyon' yanılsamasına yol açmamalı. Londra, Washington'daki patronlarının tamamen provokatif eylemlerini destekleme konusundaki gayretinin hesabını henüz vermedi" ifadelerini kullandı.

"ABD, bölge ülkelerini çatışmaya sokmaya çalışıyor"

ABD'nin hava saldırılarının mevcut çatışmayı daha da alevlendirmek için özel olarak tasarlandığının "açık" olduğunu vurgulayan Zaharova, "ABD, son zamanlarda Irak ve Suriye'de İran yanlısı olduğu iddia edilen grupların hedeflerine neredeyse hiç ara vermeden saldırarak kasıtlı olarak bölgenin en büyük ülkelerini çatışmaya sokmaya çalışıyor. Washington, cezasız kalacağına inanarak Orta Doğu'da yıkım ve kaosa devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen saldırıya misilleme eylemi olarak nitelendirdiği son saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirten Zaharova, "Egemen devletlere karşı ABD-İngiltere saldırganlığının bu yeni eylemini şiddetle kınıyoruz. Ortaya çıkan durumun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi aracılığıyla acilen ele alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, Ürdün saldırısına misilleme olarak Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milisleri vurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin bulunduğu Ürdün'ün Suriye sınırındaki "Kule 22" adlı üsse geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan İran destekli milis grupları sorumlu tutmuş, saldırıya güçlü bir şekilde yanıt verileceğini vurgulamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı milis gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirdiği duyurulmuştu. ABD askeri kuvvetlerinin aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli B-1 bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda savaş uçağıyla 85'ten fazla hedefi vurduğu, 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilmişti. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol merkezleri, roketler, füzeler, insansız hava aracı depoları, lojistik ve mühimmat tedarik tesislerinin yer aldığı kaydedilmişti. Vurulan 7 tesisten 4'ünün Suriye'de, 3'ünün Irak'ta olduğu öğrenilmişti. - MOSKOVA