Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz

22.02.2022 18:25

Putin'in Donbas bölgesine asker gönderme kararı almasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamadığını duyurdu. Rudenko, tehdit oluşursa anlaşmaya uygun olarak destek vereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus medyasına Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan gelişmeler ve Rusya'nın planlarına dair açıklamalarda bulundu.

"KORKMUYORUZ"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamasına Moskova'nın tavrının ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Rudenko, "Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz" dedi.

"SPEKÜLASYONDA BULUNMAYALIM"

Rusya'nın Donbas'a askeri sevkiyat yapması durumunda Rusya ve Ukrayna ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Rudenko, "Biliyorsunuz, Rusya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ortak iş birliği anlaşmaları var. Spekülasyonda bulunmayalım. Henüz hiç kimse hiçbir yere bir şey göndermeyi planlamıyor. Eğer bizim için tehdit oluşursa o zaman tabii ki onaylanan anlaşmaya uygun olarak destek sunacağız" diye konuştu.

DONETSK VE LUHANSK'IN TANINMASINA ONAY

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanımaya yönelik imzaladığı kararname ve bu bölgelerle iş birliği anlaşmaları bugün Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi'nde de onaylandı.

"BİR GECEDE 10 BİN RUS ASKERİ GEÇTİ"

Rusya henüz asker göndermediğini ifade etse de Ukrayna cephesinden farklı açıklama geldi. Konu hakkında konuşan ve ismini vermek istemeyen Ukraynalı yetkili, Ukrayna sınırından bir gecede on bin Rus askerinin geçtiğini ve bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını iddia etti.

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Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme! Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme! Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Ukrayna Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Luhansk, Donetsk, Asker, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz - Son Dakika


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