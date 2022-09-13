Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti - Son Dakika
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Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti

13.09.2022 23:28

Batı'nın yaptırımlara karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmişti. Avrupa, kışı nasıl geçireceğinin planını yaparken Balkan ülkeleri de Türkiye'den yardım talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balkan ziyaretinde eşlik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Balkan ülkeleri liderlerinin kendilerine, "Lütfen Putin'e söyleyin. Gazlarda kesintiye gitmesinler" dediğini ifade etti.

Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal eden ve aylardır bu savaşı sürdüren Rusya'ya karşı Batı ülkeleri art arda yaptırımlar açıklamıştı. Devam eden yaptırımlara karşılık Putin ise Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını durdurdu. Rus gaz devi Gazprom , Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

AVRUPA KIŞI NASIL GEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Rusya'nın bu yaptırımı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'dan aldığı doğal gazı farklı ülkelerden ithal edebilmek arayışlarına başladı. Öte yandan doğal gaz fiyatlarında artış uygulayarak vatandaşlarına tasarruf uyarıları yapmaya başladı.

PUTİN: BATI DONMUŞ OLACAK

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşarak Batı'ya bir kez daha meydan okudu. Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİŞÇİ, BALKAN ZİYARETİNDEN ANEKDOTLARI PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı. Kirişci, burada kendisinin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretine ilişkin anekdotlar da paylaştı.

"PUTİN'DEN 'GAZIMIZI KESMESİNLER' DİYE RİCADA BULUNMAMIZI İSTEDİLER"

Balkan liderlerinin Putin'den gazlarını açması için ricada bulunduklarını belirten Kirişci, "Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Her üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir." açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN, BALKAN TURUNDA 3 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetine icabetle, 6-7-8 Eylül'de Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü başladığımız Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turumuzu tamamladık. Bölgesel gelişmeler açısından kritik bir dönemde son derece önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Ana gündemimizi Bosna-Hersek'teki siyasi krize çözüm bulunması oluşturdu. Bu çerçevede muhataplarımızla istişarelerimizi yaptık, öneri ve katkılarımızı kendileriyle paylaştık. Gerek ikili düzeyde gerek Üçlü Danışma Mekanizmaları kapsamında diyalog ve istişarelerimizi artırarak sürdürme konusunda mutabık kaldık" açıklamalarında bulunmuştu.

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Son Dakika Politika Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın gazı kesmesinin ardından Balkan ülkelerinin liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti - Son Dakika
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