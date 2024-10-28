Rusya, Orta Doğu'daki Gerginliği Azaltmak İçin Çalışıyor

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da artan gerginliği azaltmak için Rusya'nın elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, çatışmanın tüm taraflarıyla temaslarını sürdürüyor. Tahran'la temaslarımız var, İsrailliler ve Filistinlilerle temaslarımız var" dedi. Bölgedeki durumun hala son derece gergin olduğunu belirten Peskov, böyle bir ortamda itidal çağrısı yapmanın önemli olduğuna dikkat çekti. Peskov, "Rusya, tarafları itidal göstermeye çağırmak ve gerginliği azaltma girişimlerini kolaylaştırmak için sürekli olarak elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da 4. Uluslararası Rusya-Orta Doğu Forumu'nda benzer açıklamalarda bulundu. Bogdanov "Bölgenin büyük bir savaş uçurumuna yuvarlanmasını önlemek, bu bitmek bilmeyen misilleme saldırılarının kısır döngüsünü kırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Herhangi bir felaket senaryosunun bölge ülkelerinin çıkarına olmayacağını vurgulayan Bogdanov, "Uzun vadeli istikrarın anahtarının İsrail-Filistin çatışma bölgesinde daha fazla kan dökülmesinin hızla önlenmesi, siyasi ve diplomatik bir çözüm için şartların oluşturulması olduğuna inanıyorum" dedi. - MOSKOVA