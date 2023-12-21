Rusya seçimleri: İşte Putin\'in rakibi…

Rusya'da 2024 Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde Vladimir Putin'e karşı yarışacak potansiyel bir rakip ortaya çıktı. Kendisini "barışa adamış" bir kadın siyasetçi olarak tanımlayan Ekaterina Dountsova, gerekli belgeleri sunarak adaylık başvurusunu tamamladı. Seçim Komisyonu tarafından onaylanan Dountsova, meclisteki bir partiden aday olmadığı için 300 bin destek imzası toplamak zorunda.

Geçen kasımda 10 binden fazla imza topladığını açıklayan 40 yaşındaki bağımsız aday, "her zaman yüzde 50-50 şans" olduğunu ifade etti. Başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir şeye karşı değiliz, barış ve demokratik süreçlerden yanayız" diyen Dountsova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin "hak ve özgürlüklerden, sevgi ve barıştan, güzel bir gelecekten uzaklaştığını" vurguladı.

Eski gazeteci ve bölgesel milletvekili olan Dountsova, insanların bir "alternatif" istediğini ve seçim sürecine olan "güvenlerini yeniden kazanmak" istediklerini belirtti.