Rutte, Rusya\'nın ekimde 50 bini aşmış olabilecek kaybını Vietnam ile kıyasladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ilk verilere göre Rusya'nın Ukrayna'da ekim ayındaki kayıplarının 50 bin seviyesini aştığına dikkat çekerek, Rusya'nın bir ayda ABD'nin 14 yılda Vietnam Savaşı'nda kaybettiği kadar asker kaybettiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Atlantik Gelecek Forumu'nun açılışında konuştu. HMS Prince of Wales uçak gemisinde gerçekleştirilen programda NATO müttefiklerinin giderek karmaşıklaşan bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Rutte, "Denizlerde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini sekteye uğrattığını görüyoruz. Biz şu anda konuşurken, Rusya Karadeniz'de gemi taşımacılığını hedef alıyor. Gölge Filosu'nu da denize çıkarmayı sürdürüyor. Baltık Denizi'nde ve başka bölgelerde deniz altı kablolarına yönelik tehditleri gördük. Akdeniz'de düzensiz göçten ve kaçakçılıktan kaynaklanan sorunlar var" dedi.

Rusya'nın Arktik bölgesi ve Uzak Kuzey'deki askeri faaliyetlerini ciddi bir şekilde artırdığını ifade eden Rutte, "Rusya, Sovyet döneminden kalma derin su limanlarını yeniden açıyor ve yeni silahlar deniyor. Çin'in de bölgeye ilgisi artıyor. Çin, enerji kaynaklarına, kritik ham maddelere ve deniz yollarına erişim sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle ortak güvenliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamız her zamankinden daha önemli. Caydırıcılığa ve savunmaya daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

"Rus nükleer denizaltılarının hedefi ABD'nin doğu kıyısı olacaktır"

Kuzey Atlantik'in NATO ittifakının iki kıtasını birbirine bağlayan bir köprü olduğunu ve okyanus genelinde varlığın korunmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Rutte, "Kuzey Atlantik aynı zamanda kuvvet takviyesi için hayati bir güzergah. Rusya'nın kuzeyindeki Kola Yarımadası'ndan çıkan Rus nükleer denizaltılarının hedefi, Rusya'nın yakın komşuları değil, ABD'nin doğu kıyısı olacaktır. NATO müttefikleri olarak bu denizaltıların Kuzey Atlantik'e açılmasını engellemek için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Rutte, NATO'nun Uzak Kuzey'deki caydırıcılık ve savunma duruşunu önemli ölçüde güçlendirdiğini ve artık sekiz Arktik devletinden yedisinin NATO müttefiki haline geldiğini ifade etti.

"Rusya, son birkaç ayda her ay ölü ya da ağır yaralı olarak 40 binden fazla asker kaybediyor"

Rusya'nın Ukrayna'da savaş alanında başarısız olduğunu belirten Rutte, Rusya'nın bir ayda ABD'nin 14 yılda Vietnam Savaşı'nda kaybettiği kadar asker kaybettiğini söyledi. Rutte, "Rusya, son birkaç ayda her ay ölü ya da ağır yaralı olarak 40 binden fazla asker kaybediyor. Tam 40 bin. ABD, Vietnam'da 14 yılda 56 bin asker kaybetti. Burada ise bir aylık kayıptan söz ediyoruz. Ekim ayına ilişkin ilk bilgiler, bu sayının 50 binin üzerine çıkmış olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sivilleri hedef alarak Ukrayna'nın savaşma iradesini kırmaya çalıştığını söyledi.

Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca eylemlerin de artırdığını söyleyen Rutte, "Putin, Ukrayna'ya desteğimizi sekteye uğratmaya çalışıyor ancak açıkçası başarısız oluyor. Ülkelerimize yönelik her Rus hibrit saldırısına karşı Ukrayna'ya daha fazla destek gönderiyoruz" dedi.

"Beş müttefikin 2026 yılında toplam yüzde 5 hedefine ulaşması ya da bunu aşması bekleniyor"

Müttefiklerin savunma harcamalarını artırdığına da dikkat çeken Rutte, "Beş müttefikin 2026 yılında toplam yüzde 5 hedefine ulaşması ya da bunu aşması bekleniyor. Avrupalı müttefikler ve Kanada, 2025 ve 2026 yılları toplamında yatırımlarını 250 milyon dolardan fazla artırıyor. Üstelik bu artış, sonraki yıllarda da devam edecek" dedi.

Tüm bunların daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO oluşturduğunu ancak daha fazlasının gerekli olduğunu ifade eden Rutte, "Tehditlere karşı dayanıklılığımızı hızla güçlendirmeliyiz. Bunun için her düzeydeki kamu kurumunun, özel şirketlerin ve toplumun tamamının sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" dedi.