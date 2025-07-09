TBMM\'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı

TBMM'de düzenlenen Yeni Yol Grup toplantısında gündemi değerlendiren Arıkan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin hayatını kaybettiği metan gazı faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet dileyen Arıkan, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Aldıkları emirlere itaat etmede tereddüt göstermeyen her bir şehidimizi alnından öpüyoruz" dedi.

KÜRSÜYE GELİN VE DAMAT MANKENİ GETİRDİ

Arıkan, konuşmasının devamında iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Arıkan, gençlerin evlilik sürecinde karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkati çekti. Konuşması sırasında kürsünün iki yanına gelinlik ve damatlık giydirilmiş cansız mankenler yerleştiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Malumunuz yaz geldi, düğün sezonu açıldı. 2025 'Aile Yılı' ilan edilince, iktidar tarafından düğün hakkında, evlilik hakkında birçok şey dinledik. Öncelikle şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum; Aile Yılı kapsamında yapılacak icraatların, gençlerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bütün çalışmaların yanındayız. Aile gibi gerçekten 'beka meselesi' olan bir konuya dikkat çekilmesini, bu konuda çalışma yapılmasını önemli buluyoruz.

Özellikle geçtiğimiz hafta ilan edilen, bazı firmalarla yapılan indirim anlaşmalarını, resmi işlem ücretlerindeki bazı kalemlerde indirim yapılmasını çok müsbet ve kıymetli buluyoruz. Fakat bunlar yeterli değil, sürdürülebilir değil. Mesela, geçen sene 'Evlenecek çiftler için 150 bin lira destek vereceğiz' dediniz, ama bu para enflasyon karşısında çoktan eridi gitti. Ayrıca bu desteği de herkese vermiyorsunuz. Tek sefere mahsus yaptığınız yardımlar da bir yaraya merhem olmuyor. Esas sorun çok daha derinlerde.

"GELİNLİK KİRALAMA MALİYETİ BİR EMEKLİ MAAŞI"

Evet arkadaşlar, aramızda bir gelin bir de damat var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, geçtiğimiz haftalarda gençlerin evlenmemesini teknolojiye, modern yaşama bağlasa da gerçekler biraz daha farklı. Hemen hemen her genç kızımızın bir gelinlik giyme hayali vardır. Bu gelinliği almayı geçtik, kiralaması bile en düşük 1 emekli maaşı. Almasını varın siz düşünün. Hemen diğer yanımda duran damatlığa bakalım. Onun da kaderi aynı. Bir damatlık bugün ya bir emekli maaşına ya da bir asgari ücrete tekabül ediyor.

Evi kiraladık bir de bu eve eşya lazım. Bugün mobilyası, beyaz eşyası ve diğer ihtiyaçlar en temel düzeyde, minimum şartlarda, 500 bin lirayı buluyor. Hadi bakalım 22 asgari ücret daha gitti. Gelinlik, damatlık, ev, eşya bir şekliyle halloldu. Evliliği tamamlamak için bir de düğün yapmak lazım. İşte o zaman işler biraz daha zorlaşıyor. Bu da ihtiyaçlara göre elbette değişir ama kabaca bir hesap yapıldığında bir düğün en az 400 bin liraya yapılabiliyor. Hadi bakalım 18 asgari ücret daha gitti.

"'AİLE YILI'NDA AİLE KURULAMIYOR"

Hadi gençlerimiz zar zor düğün yaptı diyelim. Sevenleri gidecek, düğünde onları tebrik edecek. Altın o kadar yükseldi ki, kimsenin altın takacak gücü kalmadı. Yani eskiden düğün sevinciyle 'bir altın takayım' diyen insanlar, şimdi 'takı törenine nasıl katılacağım' diye kara kara düşünüyor. Gelin bütün bunlardan yola çıkarak kabaca bir hesap yapalım. Gelinlik, damatlık, ev, eşya, düğün derken... Bir asgari ücretli genç kardeşim yemeden, içmeden, yaşamadan tam 45 ay, aldığı paraya hiç dokunmadan kenara koymak zorunda ki evlenebilsin. Bir emekli baba, çocuğunu evlendirebilmek için yemeden, içmeden, yaşamadan tam 62 ay aldığı paraya hiç dokunmadan kenara koymak zorundaki çocuğunu evlendirebilsin. İşte gençlerimiz bu ayları bekliyor. Bu paraları biriktirmeye çalışıyor. İşte bu ekonomik tablodan dolayı Aile Yılı'nda gençlerimiz aile kuramıyorlar. İşte bu yüzden gençlerimizin bu yanımdaki gelinlik ve damatlık hayallerinde kalıyor. Sayın Aile Bakanı diyor ya 'Seviyorsan, git evlen.' Sayın bakan gençlerimiz seviyor, ama evlenemiyor."

Konuşmasının sonunda gençlere de seslenen Arıkan, "Bu düzen sizi yalnız bırakıyor olabilir ama biz sizi yalnız bırakmayacağız. Sizin sesiniz olacağız, sizin yükünüzü paylaşacağız. Göreceksiniz, sizin için, sizinle birlikte bu düzeni değiştireceğiz" dedi.