Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Şanlıurfa\'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, Türkiye'de akan kan duracaksa, Türkiye'de ağlayan annelerin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Arıkan, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

Başta siyasiler olmak üzere herkesin sürece ilişkin ihtiyatlı cümle kurması gerektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, eğer Türkiye'de akan kan duracaksa, eğer Türkiye'de ağlayan annelerinin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Saadet Partisi olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız ki bedel ödemiş bir partiyiz. Partimiz kapatıldı. Yani bu meselenin çözümünden dolayı partimiz kapatıldı. 28 Şubat'ın yapılma gerekçelerinden biri de o dönem Başbakan Erbakan'ın bu meseleyi artık çözmek için girişimde bulunmasından kaynaklandığını tekraren ifade etmiş olayım. 2025'e geldiğimizde bu sürecin bitmesi gerekiyor. Allah korusun, buraya kadar getirilen süreç istemediğimiz bir şekilde sonlanacaksa, önceki çözüm süreçleri gibi olmayacaktır. Çok daha sıkıntılı bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kalabilir."

Arıkan, sürecin şeffaf yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Meclis'in olağanüstü toplanarak konuyla ilgili tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi, sürece katkı sağlamak isteyen siyasi partilerin görüşünün alınması gerektiğini belirtti.

Parti olarak üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun Gazze olduğunu vurgulayan Arıkan, bu nedenle Gazze'yi sürekli gündeme getirdiklerini söyledi.

Arıkan, İsrail'in Gazze'den sonrası için de hedefleri olduğuna işaret ederek, "Gazze düştüğü an sırada Kıbrıs var. Allah korusun Kıbrıs düştüğü an bölgede büyük bir İsrail devleti kurulmasının önü açılacak. Bu tehlikeyi görmemiz lazım." diye konuştu.