Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

24.03.2022 13:55
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Karamollaoğlu, Büyükşehir Belediyesi girişinde Başkan Böcek tarafından karşılandı.

Ziyaret anı defterini imzalayan Karamollaoğlu, makama geçerek Böcek ile bir süre sohbet etti. Başkan Böcek'in sağlığına tam anlamıyla kavuşmuş olmasından mutluluk duyduğunu anlatan Karamollaoğlu, havalimanına kadar gelip kendisini karşıladığı için Böcek'e teşekkür etti.

Antalya'da farklı ilçelerde de olsa Böcek'in beş dönem belediye başkanlığı yapmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Sağlınıza kavuştuğunuz için mutluyum, sürekli dua etmiştik. Kovid-19 acayip bir hastalık, ben de atlattım." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, tarım ve turizm kenti Antalya'da çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Karamollaoğlu, Kazım Özalp Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlara lokma dağıttı.

Burada turistlerle de fotoğraf çektiren Karamollaoğlu, vatandaşları selamladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
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Temel Karamollaoğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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