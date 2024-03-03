Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hızlı trenin kendisine karşı değilim ki önceliğe karşıyım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bende hızlı trene bindim ve Sivas'a geldim. Elbette böyle bir imkan varken o imkanı rafa kaldıracak değilim. Hızlı trenin kendisine karşı değilim ki önceliğe karşıyım." dedi.
Ankara-Sivas Hızlı Tren ile Sivas'a gelen Karamollaoğlu, partisinin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programında, mahalli seçimlerin Türkiye'de iktidarı değiştirecek seçimler olmadığını söyledi.
Karamollaoğlu, demokrasinin, milletin tercihiyle yürüyen bir sistem olduğunu belirterek, "Belediye yönetmek, iktidara gelmekten ve bir milletvekili olmaktan çok daha önemlidir." dedi.
Sivas'a daha önce geldiğinde hızlı tren projesini eleştirdiğini anımsatan Karamollaoğlu, "Geçmişte Sivas'a geldiğimde genel seçimler sırasında hızlı tren gündemdeydi. Hızlı trenin öncelikli yatırım olmaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü hızlı tren, Sivas'a yeni bir iş ve istihdam imkanı tanımıyor." ifadelerini kullandı.
"Aptal değilim, elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım"
Karamollaoğlu, 1938-1939 yıllarında tren yolunun Sivas'a kadar geldiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Ama bununla beraber Cer Atölyesi kuruldu, 7 bin 500 kişinin çalışmasına imkan verildi. Hızlı tren Sivas'a geldi, 7 bin 500 ne oldu. Devlet İstatistik Enstitüsünün raporlarına bakıyorum, 1950'lerde Sivas 12 milletvekili çıkarabiliyordu. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisiymiş. Şimdi ne oldu milletvekili sayısı 600'e çıktı, Sivas'ın payına düşen 5 milletvekili. Onun için demiştim hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış kolaylaşır ve hızlanır. Bende hızlı trene bindim ve Sivas'a geldim. Elbette böyle bir imkan varken o imkanı rafa kaldıracak değilim. Hızlı trenin kendisine karşı değilim ki önceliğe karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam imkanı çıkartacak yatırımlara verilmeliydi. Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım."
"Batıdaki televizyonlar yaşanan katliamları mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışıyor"
Karamollaoğlu, İsrail'in Gazze'de katliam gerçekleştirdiğini vurgulayarak, kadın, çocuk, yaşlı ve silahsız insanların bombalandığını ifade etti.
Hastanelerin bombalandığını, yaralı insanların hedef alındığını dile getiren Karamollaoğlu, dünyanın bu gelişme karşısında sessiz kaldığını vurguladı.
Bu katliama Müslümanların izin vermemesi gerektiğini aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Müslümanların dışında Amerikalılar, Avrupalılar geçmişte yaptıkları zulmün bir karşılığı olarak sanki şimdi onların Gazze'deki Müslümanları katletmelerine, hastanelerin bombalanmasına, bebeklerin, hamile kadınların, yaşlıların, herkesin katledilmesine göz yummakla kalmadılar destek verdiler. Bu kadar alçaklık olmaz. Orada yaşayan halk az da olsa gerçekleri görüyor. Batıdaki televizyonlar yaşanan katliamları mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışıyor."
Konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan ve destek isteyen Karamollaoğlu, hızlı trenle Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.
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