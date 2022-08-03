Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde provokasyon kokan eylemlerin görüldüğünü belirterek, "Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaları "skandal" olarak tanımladı.

KPSS lisans oturumunda bir hilenin gündeme geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almasının içinde bulunulan şartların vahameti açısından önemli olduğunu, ancak birini görevden alıp başka tayinleri yapmanın hiçbir mana ifade etmediğini söyledi.

Uzun zamandan beri başta İslam coğrafyası olmak üzere yeryüzünde akan kanın durmadığına, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğine, milyonlarca insanın yaralandığına ve bir o kadarının da yerinden edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, paraya ve kana doymak bilmeyen bir avuç insanın dünyanın gidişatını değiştirdiğini belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerilim ve çatışmaların yaşandığının altını çizen Karamollaoğlu, "Eğer dünyada huzur ve barış olsun istiyorsak problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözmeliyiz. Çatışarak değil diyalog ortamını oluşturarak çözmeliyiz. Çifte standartta değil, adalete önem vermeliyiz. Üstünlük değil, eşitliği benimsemeliyiz. Sömürüyü değil iş birliğini öncelemeliyiz. Baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasiye önem vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, dünyadaki gerilimlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek, "Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz. Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız. Herkes, geçmişte yaşanan acı hadiselerden ders çıkarmalı ve yeni acılara sebebiyet vermemek için daha hassas davranmalıdır." diye konuştu.

Ülkedeki açlık ve yoksulluk sorunu çözülmeden insanların huzur bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, son zamlarla açlık sınırının 7 bin lira, yoksulluk sınırının ise 22 bin lira olduğunu ifade etti.