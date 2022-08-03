Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.08.2022 13:47
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde provokasyon kokan eylemlerin görüldüğünü belirterek, "Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde provokasyon kokan eylemlerin görüldüğünü belirterek, "Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022 KPSS lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaları "skandal" olarak tanımladı.

KPSS lisans oturumunda bir hilenin gündeme geldiğini ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almasının içinde bulunulan şartların vahameti açısından önemli olduğunu, ancak birini görevden alıp başka tayinleri yapmanın hiçbir mana ifade etmediğini söyledi.

Uzun zamandan beri başta İslam coğrafyası olmak üzere yeryüzünde akan kanın durmadığına, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğine, milyonlarca insanın yaralandığına ve bir o kadarının da yerinden edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, paraya ve kana doymak bilmeyen bir avuç insanın dünyanın gidişatını değiştirdiğini belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde gerilim ve çatışmaların yaşandığının altını çizen Karamollaoğlu, "Eğer dünyada huzur ve barış olsun istiyorsak problemlerimizi savaşarak değil barış içinde çözmeliyiz. Çatışarak değil diyalog ortamını oluşturarak çözmeliyiz. Çifte standartta değil, adalete önem vermeliyiz. Üstünlük değil, eşitliği benimsemeliyiz. Sömürüyü değil iş birliğini öncelemeliyiz. Baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasiye önem vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, dünyadaki gerilimlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade ederek, "Son günlerde hem içeride hem de dışarıda her haliyle provokasyon kokan eylemlere muhatap oluyoruz. Bu provokasyonlara kesinlikle gelmemeli, başta siyasiler olmak üzere toplumsal kutuplaşmaya zemin oluşturacak her türlü söylem ve eylemden uzak durmalıyız. Herkes, geçmişte yaşanan acı hadiselerden ders çıkarmalı ve yeni acılara sebebiyet vermemek için daha hassas davranmalıdır." diye konuştu.

Ülkedeki açlık ve yoksulluk sorunu çözülmeden insanların huzur bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, son zamlarla açlık sınırının 7 bin lira, yoksulluk sınırının ise 22 bin lira olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü Görevden Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü Görevden Aldı
Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Halis aygün, KPSS, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:54 MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:33 İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement