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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının söz konusu olduğunu belirterek, 'Adaylığımız henüz açıklanmadığı halde Manisa'da bize karşı bir teveccüh var.' dedi. Özdağ, Türkiye'nin son yıllarda ivme kaybettiğini ve BMC firmasının satışına ilişkin süreci eleştirerek, iktidardan yanıt beklediğini ifade etti. Ayrıca, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden Özdağ, Manisa'da adaylık konusunda teveccüh olduğunu belirtti ve demokrasiye yönelik endişelerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı
10.01.2024 - 17:45,
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının söz konusu olduğunu belirterek, "Adaylığımız henüz açıklanmadığı halde Manisa'da bize karşı bir teveccüh var." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 20 yıldır, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlandığı 2018 yılından bu yana her konuda ivme kaybettiğini ileri sürdü.

BMC firmasının satışına ilişkin süreci anımsatan Özdağ, motorlu araç üreten ve geliştiren yüzde 100 yerli bir şirketin, yabancı bir devletin himayesine terk edildiğini savundu. Özdağ, "BMC firmasına yabancı bir devletin ortak olması, savunma sanayimiz ve ülkemiz açısından bir güvenlik riski oluşturmakta mıdır? 2021-2022-2023 yıllarında kaç Altay tankının teslimatı yapılmıştır?" sorularının iktidar tarafından yanıtlanmasını istedi.

Özdağ, PMD'yi de ziyaret etti

Selçuk Özdağ, basın toplantısının ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Burada gazetecilerle sohbet eden Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının söz konusu olduğunu belirtti. Özdağ, "Orada 3 kişi yarışacağız gibi görünüyor. Manisa'da bizim üzerimizde bir konsensüs var. Adaylığımız henüz açıklanmadığı halde Manisa'da bize karşı bir teveccüh var." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına olumsuz yanıt verdiğini hatırlatan Özdağ, " Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile terbiye edilmek isteniyor. Öbür tarafta Meclis Başkanı üzerinden İçtüzük ortadan kaldırılmak isteniyor, denetleme mekanizmaları ortadan kaldırılıyor ve biz buna demokrasi diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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