Politika

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: "Batı medeniyeti her şeyiyle iflas etmiştir"

ANKARA - ANKARA Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kalan Batı dünyasına tepki göstererek, "Her fırsatta barıştan, özgürlükten, demokrasiden dem vuranlar söz konusu suçlu siyonist rejim olunca tüm bu değerleri rafa kaldırdılar, hiç tereddüt etmediler. Zulme engel olmak bir yana, adeta zulmün destekçisi olmak için birbirleriyle yarışır hale geldiler. Çok net söylüyorum; maalesef bunların, bu ülkelerin, bu kurumların hepsi sınıfta kalmıştır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, 31 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını değerlendirerek bekledikleri sonucu alamadıklarını ancak buna rağmen seçimden Saadet Partisi olarak bu seçimlerden alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi.

" Antalya'daki elim teleferik kazasının siyasi hesap güdülmeden tüm yönleriyle aydınlatılmasını temenni ediyorum"

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası hakkında konuşan Temel Karamollaoğlu, "Antalya'daki elim teleferik kazasının siyasi hesap güdülmeden tüm yönleriyle aydınlatılmasını, ihmali olanların hukuk önünde mutlaka hesap vermesini ve bu olaydan herkesin ders çıkararak bir daha benzer hadiseler yaşamamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Siyonist zulüm yine Ramazan dinlemedi, Bayram dinlemedi"

Gazze'nin hala kanayan bir yara olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "3 çeyrek asırdır devam eden ve 7 ekimden bugüne her geçen gün daha da şiddetlenen siyonist zulüm yine Ramazan dinlemedi, Bayram dinlemedi. Hiçbir insani değeri tanımayan işgal rejimi kundaktaki bebekleri, beşikteki emzikli çocukları, hamile kadınları, hasta yatağındaki yaşlıları dahi acımasızca, bilerek katletmeye hala devam ediyor. 7 aydır binlerce insan vahşice katledildi, on binlercesi açlığa ve susuzluğa mahkum edildi yüz binlercesi de evlerinden barklarından edildiler. Okullar, hastaneler, ambulanslar ve ibadethaneler doğrudan ve alçakça maalesef hedef alındı. Tüm bu olup bitenlerin hepsi dünyanın gözünün içine baka baka biz Müslümanlara da adeta meydan okurcasına yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Sözde asli görevleri dünya üzerinde huzur ve barışı tesis etmek olan uluslararası kurum ve kuruluşlar ise aylardır kör, sağır ve dilsiz kesildiler maalesef. Amerika Birleşik Devletleri ve sözde gelişmiş kabul edilen batılı ülkelerin tavrı ise çok ama çok daha vahim. Her fırsatta barıştan, özgürlükten, demokrasiden dem vuranlar söz konusu suçlu siyonist rejim olunca tüm bu değerleri rafa kaldırdılar, hiç tereddüt etmediler. Zulme engel olmak bir yana, adeta zulmün destekçisi olmak için birbirleriyle yarışır hale geldiler. Çok net söylüyorum; maalesef bunların, bu ülkelerin, bu kurumların hepsi sınıfta kalmıştır. Hepsi samimiyetsiz ve iki yüzlü olduklarını tescil ettirmişlerdir dünya kamuoyu nezdinde. Al Amerika Birleşik Devletleri'ni vur İngiltere'ye, al İngiltere'yi vur Fransa'ya al onu vur Hollanda'ya hiçbir farkları yok" diye konuştu.

"İslam dünyası da Gazze sınavında sınıfta kalmıştır"

İran-İsrail gerilimine değinen Karamollaoğlu, "7 aydır İsrail zulmü karşısında suspus oturanlar, İran meşru müdafaa hakkını ve oldukça da makul bir şekilde kullanınca, telaşla yerlerinden zıplayıp İsrail'in arkasında hizaya dizildiler, saf tuttular. Hani özgürlük? Hani eşitlik? Hani adalet? Hani barış? Hani demokrasi? Bir kez daha açıkça görülmüştür ki, Batı medeniyeti her şeyiyle iflas etmiştir. Muhterem arkadaşlar, maalesef İslam dünyası da Gazze sınavında sınıfta kalmıştır. Esas üzücü olan ve bizi dehşete düşüren de İslam aleminin tavrıdır. Batılı ülkeler zulmüne destek olmak adına somut adım atarken, İslam ülkeleri mazluma destek olmak için tek bir somut adım dahi atmamışlardır" ifadelerine yer verdi.

"İstediğimiz neticeleri elde edemedik"

31 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını da değerlendiren Karamollaoğlu, "Artık seçim gündemi geride kalmıştır. 31 Mart günü aziz milletimiz sandık başına gitmiş ve 5 yıl boyunca illerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi ve mahallelerimizi yönetecek isimler hakkında karar vermiştir. Öncelikle seçim sonuçlarının parti ayrımı gözetmeksizin ülkemize ve insanımızın, insanlarımızın hayırlarına vesile olmasını Cenabı haktan niyaz ediyorum. Hiçbir siyasi parti veya şahıs ayırt etmeden 5 yıl boyunca görev yapacak olan tüm belediye başkanlarına, muhtarlara ve belediyelere, belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Cenabı Allah milletimizin hayrına yapacakları çalışmalarda yar ve yardımcıları olsun. Saadet Partisi olarak kazandığımız ilçe ve beldelerde belediye başkanlarımızın hayırlı işlere imza atacaklarına, Milli Görüş belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyacağına gönülden inanıyorum. Sizlerin huzurunda bir kez daha seçim süreci boyunca büyük bir azim, gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. İstediğimiz neticeleri elde edemedik. Bu doğru ama elhamdülillah Saadet Partisi olarak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıktık" dedi.