Saadet Partisi\'nden \'Gazze Boşaltılamaz\' Açıklaması

Politika

SAADET Partisi, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Gazze Boşaltılamaz' başlıklı basın açıklaması düzenledi. Parti yetkilileri, teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açıklamalarda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar kınanırken, uluslararası toplumun sessizliği eleştirildi.

Saadet Partisi, basın açıklamalarında İsrail'in 467 gün boyunca Gazze'de insanlık dışı bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, 50 binden fazla Filistinlinin katledildiğini, yüz binlercesinin yaralandığını ve şehrin büyük bölümünün yok edildiğini vurguladı. Açıklamalarda, İsrail'in hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri hedef aldığı, Filistin halkının açlık, susuzluk ve göçle karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi. Parti yetkilileri, özellikle ABD'nin Gazze'ye yönelik politikalarına tepki göstererek, Netanyahu'nun ABD ziyareti ve Trump'ın açıklamaları üzerinden bölgede yeni bir planın devreye sokulmak istendiğini belirtti. Açıklamalarda, Gazzelilerin zorla Ürdün veya Mısır'a sürgün edilmesinin planlandığına dikkat çekildi ve bu girişimlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Saadet Partisi, Gazze'nin insansızlaştırılması yönündeki girişimlere karşı net bir duruş sergileyerek, 'Gazze'nin geleceğine sadece Gazzeliler karar verecektir' mesajını verdi. Açıklamada, "Havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır. Gazze ne meydanda ne de masada işgale teslim olmayacaktır. Hadsizce yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Gazze'nin geleceğine şerh düşmek isteyenlere şunu bir kez daha söylüyoruz; Gazze'nin geleceğine sadece ve sadece Gazzeliler karar verecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gazze, bölgemizin kalbi, emperyalizm ve Siyonizm'e karşı en muhkem kalemizdir. Bu kalenin burçları düşerse, Ankara, Cidde, Kahire, İslamabad tehdit altına girer" denildi.