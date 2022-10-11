Son dakika haberi: Bakan Koca: Soruşturmanın selameti için geçici kapatma kararı verdik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakımdaki hastayla alay eden çalışanların, hastane tarafından işten çıkarılmasına rağmen bakanlığa bildirilmediğini belirterek, "Olay bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek dolayısıyla bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Sağlık hizmetinde bir güven sorunu ortaya çıkmış oluyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik" dedi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, "Covid-19 artık grip gibi geçiyor. Korkmamız gerekmiyor; ama Avrupa'da, Almanya'da günlük vaka sayıları geçen hafta 140-150 binleri gördü. İspanya, İtalya, İngiltere'de 60-70 binleri gördü. Bizde ise şu an 3 binlerde dolayısıyla 3-4 hafta sonra bizde de bu kadar olmasa da yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumu ile dünyada pandemi ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Onun için başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim" dedi.

'8 BİN HEKİM KAMUYA GEÇMEK İÇİN BAŞVURDU, ATAMALARI YAPILACAK'Bakan Koca, yeni açılan Etlik Şehir Hastanesi 'nde kadro eksikliği olduğu ve bu nedenle nöbetlerin fazla olduğu iddialarının sorulması üzerine, "Şu an Etlik Şehir Hastanesi'nde günlük 6 bin hasta bakılır hale gelindi. Yeni bir hastane olduğu için hasta sayısı arttıkça kadroları tamamlama planı yapıldı. Bildiğiniz gibi şu an 8 bine yakın hekim, açılan kamu kadrolarına geçmek için müracaatta bulundu. 2 hafta içerisinde atamaları yapılacak. Onkoloji hastanemiz başta olmak üzere diğer hastanelerimiz de kapanmayacak" diye konuştu.'HASTANE GEÇİCİ OLARAK KAPANDI'İstanbul'da özel hastane çalışanlarının yoğun bakımda yatan yaşlı hastayla alay ederken çekilen görüntüleri ve söz konusu hastanenin açılma durumu ile ilgili soruya Koca, "Hastane geçici olarak kapandı. Her şeyden önce o görüntülerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur ama özellikle 'Beyaz Reform'un başladığı, başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere motive oldukları, hastaya hizmetin giderek normalleştiği böyle bir dönemde, adeta buzdolabından çıkarırcasına, 9 ay önce olan bir görüntünün bugün servis edilmesinin de manidar olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla bunu da takip ettiğimiz bilinmeli" dedi.'BAKANLIK, OLAYDAN VİDEONUN YAYINLANDIĞI GÜN HABERDAR OLDU'Bakan Koca, bakanlığın, olaydan videonun yayınlandığı gün haberdar olduğuna vurgu yaparak, "O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz. Bizim bakanlık olarak olaydan, görüntülerin yayınlandığı gün haberimiz oldu. Bunun öncesinde olayla ilgili bize ulaşan bir bilgi olmadı. Daha önce bakanlıktan bir müfettişin gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. O dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişi ile ilgili bir görevlendirme olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.'BAKANLIĞA BİLDİRİM YAPILMADIĞI İÇİN SUÇLU GİZLENMİŞ OLDU'

Koca, hastanenin olaya karışanları işten çıkardığını ama bakanlığa bildirmediğini söyleyerek, "Olay bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Dolayısıyla bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Sağlık hizmetinde bir güven sorunu ortaya çıkmış oluyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik. Hastane ne yapmalıydı? Öncelikle durumu bakanlığa bildirmeliydi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunup bu kişileri işten çıkarmalıydı. Oysa olaydan 9 ay sonra haberimiz oluyor. Hastane, ilgilileri bilgilendirdiğini ifade ediyor. Ancak bu ilgililer her nasılsa Sağlık Bakanlığı değil. Görüntüleri kaydeden kişi şikayet ediliyor. Suçu işleyenlerin bakanlığa bildirilmesi gerekirdi. Şimdi adli süreç işliyor. Soruşturmamız da devam ediyor. Neticelenince gereği yapılacak. Konunun hem idari tarafını hem de oluşturulmak istenen algı tarafını yakından izliyoruz. Bizim görevimiz halkımıza güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır. 'Beyaz Reform' ile oluşan vatandaşımıza hizmet ikliminin baltalanmasına, sağlık çalışanları ile vatandaşımızın arasına girilmesine müsaade etmeyiz. Bu hadisenin 9 ay sonra gündeme gelmesinin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bu konuyu titizlikle takip ettiğimin bilinmesini isterim" dedi.