Sağlık Bakanı Memişoğlu: \'Dünyanın Lider Ülkelerinden Olmak İstiyoruz\'

Politika

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu , "Nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olmak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir karşıladı. Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Aygöl'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

'YERİNDE İNSANLARIMIZIN DERDİNİ DİNLİYORUZ'

Valilik ziyaretinin ardından konuşan Bakan Memişoğlu, "Bizler, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Şimdi de koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programında en önemli işimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak ve koruyucu hekimliği ön plana çıkartmak. Sonrasında da nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olmak istiyoruz, onun için çabalıyoruz. İllerimizi dolaşıyoruz, yerinde insanlarımızın derdini dinliyoruz, istişare ediyoruz. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak, daha iyi yerlere gelmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.