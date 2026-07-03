Sağlık Bakanı'ndan Hareket ve Sağlık Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı'ndan Hareket ve Sağlık Kampanyası

Sağlık Bakanı\'ndan Hareket ve Sağlık Kampanyası
03.07.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, kilolu toplum için 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' kampanyasını başlattı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu, hareketsiz yaşam ve kilo beslenme sorunlarımız risk altında. O nedenle biz de biliyorsunuz bir kampanya başlattık, 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' diye. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiyi hareket konusunda, kas kuvveti konusunda, yaşı konusunda fizyoterapistlerimize yönlendiriyoruz. Lütfen Sağlıklı Hayat Merkezlerine, aile hekimliklerine gidin" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretler için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bakanlık olarak Aksaray'a yapılacak yatırımlara değindi. Aksaray'da 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, 300 yataklı yapılacak yeni hastanenin de inşaatına da en geç 6 ay içinde başlanacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından imzalanan İstanbul Bildirgesi'ne değinen Bakan Memişoğlu, "Malum biliyorsunuz dün Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul Bildirgesi'ni 40 ülkeyle beraber İstanbul'da imzalattık. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü depremle ilgili Türkiye, dünyanın geçmişte maalesef acı yaşamış, ama aynı zamanda depremi çok iyi yönetmiş, çok iyi sağlık altyapısı olan bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten 6 Şubat depremlerinde büyük özveriyle hizmet etmiş, dünyaya örnek olmuş bir sağlık hizmeti sundu. Bunun neticesinde de dün İstanbul Bildirgesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 40 ülkenin imzaladığı, bildiri yayınlandı" dedi.

'SAĞLIKLI KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın tesislerine sadece hasta olduğunuz için gitmeyin. Sağlık Bakanlığımıza, sağlıklı kalmak için de lütfen başvurun. Onun için Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin birinci basamak temel sağlık hizmetlerimiz sizin emrinizde. Toplum Sağlığı Merkezlerimizde dahi Türkiye'de sağlıklı yaşamı, sağlıklı kalmayı önemsememiz gerekir. Çünkü toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu, hareketsiz yaşam ve kilo beslenme sorunlarımız risk altında. O nedenle biz de biliyorsunuz bir kampanya başlattık. 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' diye. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiyi hareket konusunda, kas kuvveti konusunda, yaşı konusunda fizyoterapistlerimize yönlendiriyoruz. Lütfen Sağlıklı Hayat Merkezlerine, aile hekimliklerine gidin. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapistlerin aynı zamanda kanser taramalarının ücretsiz yapıldığı hizmetlerimizden yararlanın. Biz sizin öncelikli olarak sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Onun haricinde bugün Aksaray'da gördüğünüz gibi Türkiye sağlık hizmetleri kapsamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunuyor. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz "diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı'ndan Hareket ve Sağlık Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
ABD’nin ortasında bayrak sallaya sallaya gezdiler Dünya Kupası’ndaki Filistin desteği sürüyor ABD'nin ortasında bayrak sallaya sallaya gezdiler! Dünya Kupası'ndaki Filistin desteği sürüyor
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO’nun ileri karakolu değildir Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir
Skandal Pereira’nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:56
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ bakın ne yedirmişler
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' bakın ne yedirmişler
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:22
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay Bipolar hastasıymış
Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:17:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı'ndan Hareket ve Sağlık Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.