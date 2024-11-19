Sağlık Bakanlığı Bütçesi Komisyonunda Tartışmalar - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Komisyonunda Tartışmalar

Sağlık Bakanlığı Bütçesi Komisyonunda Tartışmalar

TBMM'de Sağlık Bakanlığı 2025 bütçesi görüşülürken muhalefet 'yenidoğan çetesi' tepkisi gösterdi.

19.11.2024 11:48
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda; Sağlık Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumuna başlamasından önce muhalefet milletvekilleri, dava süreci başlayan "yenidoğan çetesi" ile ilgili tepkilerini dile getirdi. CHP ve DEM milletvekillerinin, komisyon salonunda "istifa" sloganları atması üzerine, Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

Komisyon Başkanı Muş, aranın ardından CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'ye söz verdi.

"Yenidoğan çetesi" davasını anımsatan Türeli, "Cumhuriyet tarihinin en trajik olaylarından birinin yaşandığı bir yerde hiçbir şey olmamış gibi davranıp bu görüşmelere katılmak ve bakanın konuşmasını dinlemek istemiyoruz. Bakanı istifaya davet ediyoruz." dedi.

CHP'li milletvekilleri daha sonra toplantı salonundan ayrıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Kaynak: AA

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