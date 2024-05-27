Sahte bilgiye bağlı iletişim problemi yaşanıyor

Politika

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu, "Hem 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem de Mayıs 2013 tarihinde yaşadığımız Gezi Parkı olaylarında fazla kaynak üzerinden yayılan bilgiye, sahte bilgiye bağlı olarak iletişim alanının ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığını gördük." dedi.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na konuşan Göksu, geleneksel medyadan dijital medyaya siyasal iletişimdeki değişimi değerlendirerek, "Siyasal iletişim süreci, 2010'lardan itibaren dijitalleşmeye başladı. Süreci, sosyal medyanın devreye girmesi doğrudan etkiledi. Barack Obama'nın 2008'deki ABD başkanlık seçimlerinde uyguladığı siyasal strateji, siyasal iletişim kampanyası ve sosyal medya odaklı çalışmaları, küresel düzeyde bir yankı buldu ve bu bir sarmal şeklinde diğer ülkelere de yansıdı." diye konuştu.

Savaş, afet, seçim gibi kaotik dönemlerde dezenformasyon fırtınası yaşanmasıyla ilgili Göksu, 6 Şubat depremlerini örnek göstererek, " 'Baraj patladı' yalanı, ciddi bir infial uyandırmıştı. Arama kurtarma çalışmalarını bile sekteye uğratmıştı. Güvenilir olmayan kaynaktan paylaşılan bilgi, özellikle sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde yayıldığında bütün ülke gündemini meşgul etmişti." diye konuştu.

"15 Temmuz'da ve Gezi'de sahte bilgiye bağlı iletişim problemi gördük"

Göksu, 15 Temmuz darbe girişimini ve Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hem 15 Temmuz hain darbe girişiminde hem de Mayıs 2013 tarihinde yaşadığımız Gezi Parkı olaylarında fazla kaynak üzerinden yayılan bilgiye, sahte bilgiye bağlı olarak iletişim alanının ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığını gördük. Dijital medya okuryazarlığı, bu yanlış giden sürecin aslında panzehri. Teknoloji kullanımıyla ilintili olarak doğru kaynağa, doğru içeriğe, doğru zamanda ve doğru tasarımla verilen içeriğe, odaklanmamız gerekiyor."

"Kritik konularda AA Teyit Hattı'na bakılabilir"

Dezenformasyonla mücadele kapsamında güvenli kaynağın önemini hatırlatan Göksu, eğer kritik bir konu varsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele bültenlerine ve Anadolu Ajansı Teyit Hattı'na bakılabileceğini ve sivil doğrulama platformlarının da aktif çalıştığını söyledi.