Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor - Son Dakika
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Politika

Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor

Salim Güran\'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor

Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran'la TBMM'de çay içerken fotoğrafları ortaya çıkan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan açıklama geldi. Ensarioğlu, "Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

18.09.2024 19:28
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran'la TBMM'de çekildiği fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ensarioğlu, "Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor." dedi.

NARİN CİNAYETİNDE 1 NUMARALI ŞÜPHELİ AMCA SALİM GÜRAN

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ilk tutuklanan isim olan amca Salim Güran, cinayetin 1 numaralı şüphelisi olarak bulunuyor. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini söylemesinin ardından şüpheler bir kez daha Salim Güran'ın üzerinde yoğunlaşırken, internete düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor.
Salim Güran

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Amca Güran ile Ensarioğlu'nun Meclis'te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte 2 kişi daha bulunuyor.

Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor.

ENSARİOĞLU: ZİYARETİ HATIRLAMIYORUM BİLE

Fotoğrafla ilgili AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan açıklama geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ensarioğlu şunları söyledi: "Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor. Yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki.

Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu

"SANKİ BEN ÖLDÜRMÜŞÜM GİBİ KONUŞULUYOR"

Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor. Tekirdağ'da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü, vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı. AK Parti'ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne? Bu alçaklar 7 bin çocuğu hendeklere gömdü. 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip dağa çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek?"

Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor.

AİLE İÇİN 'DOSTUMUZ' DEMİŞTİ

Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AK Partili Galip Ensarioğlu ise "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" demişti. Ensarioğlu'na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

HERKES GİREMİYOR

TBMM'de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.

Galip Ensarioğlu, Milletvekili, Narin Güran, Diyarbakır, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor - Son Dakika
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