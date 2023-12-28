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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Mevsimi Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Mevsimi Yakacak Yardımı Yapıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımların büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini belirterek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı kış mevsimi yakacak yardımı dağıtımına Kasım ayı itibariyle başladı ve şu ana kadar yaklaşık 3 bin haneye ulaştı. Yakacak yardımları, adalet ve hakkaniyet gözetilerek ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Kış Mevsimi Yakacak Yardımı Yapıyor
28.12.2023 - 15:42,  Güncelleme: 15:58
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Sosyal yardımların büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

ALO 153 Kent Yönetim Merkezine yapılan müracaatları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı kış mevsimi yakacak yardımı dağıtımına Kasım ayı itibariyle başladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri belirlenen adreslere yakacak yardımını ulaştırmaya devam ediyor.

"Sosyal yardımlar hassasiyetle yapılıyor"

Sosyal yardımların büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Adaleti ve hakkaniyeti gözeterek yakacak yardımlarını vatandaşlarımızın adreslerine teslim etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Kentimizde düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir. Bu kapsamda sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için çok hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemize yaptıkları müracaatlar sonrasında talep sahibinin ekonomik durumunu önce resmi kurum kanallarından araştırdıktan sonra sosyal inceleme ekiplerimiz evlerine misafir olup değerlendirme yapıyor. Yüz yüze görüşme sonucunda ihtiyaçlarını tespit ederek karşılamaya çalışıyoruz. Bu noktada her bir vatandaşımızın her türlü ihtiyacına yönelik talebine cevap vermek için ekiplerimiz hızla çalışma gerçekleştiriyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

3 bin haneye ulaştırıldı

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Enes Melih Aktürk, "Kasım ayından bu yana yaklaşık 3 bin hanemize yakacak yardımlarımızı ulaştırmış bulunmaktayız. Kış mevsiminde kömür ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tamamına ulaşana dek yakacak yardımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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