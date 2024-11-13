Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi 18 Milyar TL Olarak Belirlendi

Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi 18 milyar TL

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında, 2025 mali yılı bütçesinin 18 milyar TL ve denk bütçe olarak belirlendiği açıklandı.

SBB Kasım Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlk meclis toplantısında gündeme alınan 33 maddenin görüşüldüğü komisyonda SBB'nin 2025 yılı bütçesi ve performans programı da değerlendirildi. SBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Emrah Binici, 2025 mali yılı bütçesinin 18 milyar TL olarak belirlendiğini söyledi.

"2025 Mali Yılı bütçesi, 18 milyar TL"

Yeni yılda Samsun Büyükşehir Belediye bütçesinin gelir ve gider denk bütçe olarak 18 milyar TL olacağını ifade eden Mehmet Emrah Binici, "2025 mali yılı bütçesini 18 milyar TL olarak belirledik. Denk bir bütçe yaptık. Bütçenin yüzde 40'ını geçen bir oranını yatırıma ayırdık. Gelir açısından ise yaklaşık olarak yüzde 35'inde öz gelirlerimizi hedef koyduk. Euro bazında eskiden 125 milyon euro kredi çekilmiş. 4 ayrı bankadan. Kur o zamanlar 2 TL'ymiş. Faiz oranı da yüzde 1-2 civarındaki düşük faizler. Tabloda görülen 60 milyon TL ise biz bu kredileri ödeyemediğimiz için Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yapılandırıyoruz. Kredi taksitlerine bu nedenle ekstra bir daha faiz veriyoruz. Bu 60 milyon TL faiz de oradan gelmektedir" dedi.

CHP ve İYİ Parti grupları, bütçe ve performans programı hakkında belediyenin bütçesinin yüzde 13'lük bölümünün faiz ve borç ödemelerinde kullanılacağı, özellikle önceki yıllarda döviz olarak kullanılan kredilerin kur farkı ve faizlerinin belediyeyi zor duruma soktuğu görüşlerini kaydettiler. 2 milyar TL'lik borcun ödenecek olmasından ise memnuniyet duyduklarını sözlerine eklediler.

Borç tartışmalarının üzerine söz alan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise, "Borçlar, şehrin öncelikleri için yapıldıysa bunu borç olarak nitelendirmek doğru değil. Önemli olan 1 milyon 380 bin nüfuslu Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanını göz önünde bulundurursak katı atık, atık su, hafif raylı sitem ve bunun gibi birçok alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde görmek. Bunların ivedilikle yapılarak hizmete sunulmuş olması belediyeler açısından kaçınılmaz bir görevdir. Nüfusa oranla büyükşehir belediyelerine baktığımızda örnek olarak Antalya, Kayseri gibi büyükşehirlerin nüfus ile oranına baktığınızda şehrimizde yapılmış olan altyapılar gibi bu şehirlerde de yapıldığını görmekteyiz. Borç almadan yapmak belki en doğru olandır ama vatandaşın hizmet beklediği öncelikli ve ivedilikli alanlardaki hizmetleri geri bırakamayız. Hangi parti olursa olsun. Önemli olan başkanlık sorumluluğu ve görevi içerisinde bulunan şahsın bunları öncelikli ve ivedilikli hale getirmesi kaçınılmazdır. Bir borç alınıyorsa tabii ki devletin işleyişi içerisindeki faiz yükü varsa bunu da ödemek doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Şehrimizde yeni dönemle ilgili devlette de devamlılık esas olduğuna göre geriden gelen borç varsa bunu ödemek yükümlülüğümüzü yerine getirmek mecburiyettir. Faiz ödemeden, öz kaynaklarımızla, kendi bütçemizle oluşturduğumuz maddi gelirlerimizle beraber ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara hizmet anlamında seferber olmak kaçınılmaz bir durum. Hem geçmişten devam eden, şehrimize hizmet üretilen, katma değer üreten ve borçlandığımızda da karşılığı olan bu işler hepimiz tarafından da malumdur. Bir önceki dönemden Mustafa Demir, döneminden de bahsedecek olursak o zaman şu anki İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri meclis üyeleriydi. Birçok araç aldık, ihtiyaç duyulan envanter aldık. O zaman da bu kararları hep 'oy birliği' ile aldık. İyi ki almışız, yapmışız. Bugün birçok şehirde olmayan bir araç parkına kavuştuk. O gün aldığımız bir aracın değeri bugün 5 kat arttı. Demek ki doğru bir iş yapılmış" diye konuştu.

Komisyonlarda görüşülen edilen maddeler, yapılacak meclis toplantısında ele alınacak.