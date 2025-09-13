Samsun Şehir Hastanesi İncelemesi - Son Dakika
Samsun Şehir Hastanesi İncelemesi

13.09.2025 20:28
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Samsun'daki şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da tamamlanma aşamasına gelen şehir hastanesinde inceleme yaptı.

Bakan Memişoğlu, beraberindekilerle Samsun'un Canik ilçesinde yapılan Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Memişoğlu, hastanenin kasım ayında açılması için ilgililere talimat verdi.

Samsun Cerrahi Aletler Müzesi'ni de gezen Memişoğlu, burada cerrahi alet üreticisi firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Firma yetkililerinin isteklerini dinleyen Memişoğlu, Samsun Medikal İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru'dan müze hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Kaynak: AA

