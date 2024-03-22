Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erciyes Üniversitesi\'nde gençlere seslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen programda gençlere seslenerek, "Türk gençliği önündeki engeller kalkınca alanında dünyanın en iyi işlerini yapabilecek kabiliyette" dedi.
Düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Erciyes Üniversitesi olarak saygın üniversiteler arasında olmayı her zaman hedef edindiklerini söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kurumu'nun saygın üniversiteleri arasında her zaman yer almayı hedef edinmiş bir üniversiteyiz. Özellikle sayın bakanımızın desteği ile her zaman Erciyes Üniversitesi Teknopark olarak da son derece etkin araştırmalar yapmaktayız. Tekno gelişim bölgesi 1 olarak biz 300'e yakın firmayla gelişimini tamamlamış, tekno gelişim bölgesi 2'de de faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Özellikle burada inşaat faaliyetlerinde ciddi bir mesafe almış durumdayız. Ben bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptıkları bütün program ve projelerde işin merkezine Türk gençlerini koyduklarını söyleyerek, " Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birinde Kayseri'de sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, sizler Milli Teknoloji Hamlesinin sahibisiniz, öznesisiniz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda hayata geçirdiğimiz her programda ve her projede işin kalbine, merkezine her daim Türk gençliğini, TEKNOFEST kuşağını yerleştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türk gençliği önündeki engel kaldırılırsa, bizler onların yanında olursak alanında dünyanın en iyisi işleri başarabilecek kabiliyete ve yetkinliğe sahipler. Türk gençleri bunu ispat ettiler. Son 22 yılda Milli Teknoloji Hamlesinde elde ettiğimiz kazanımlar, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolculuğu hep sizler gibi gencecik insanların sayesinde oldu. Bu gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor ve yenilikçi teknolojilere bütün dünyada sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknoloji girişimleri imza atıyor. Biz en büyük kuvvet çarpanımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincindeyiz. Bizim nüfusun ortanca yaşı 33, Avrupa'nın ortanca yaşı 43, Almanya'nın ortanca yaşı 47-48 ve bizden 15 yaş daha yaşlılar, biz onlardan 15 yaş daha genciz. İşte gençliğimizin önünü açmaya devam edersek Allah'ın izniyle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize bir bir ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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