Sancaktepe'de 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Sancaktepe'de 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni düzenlendi

Sancaktepe Belediyesi tarafından 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katıldı.

10.07.2024 17:43
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Sancaktepe'de 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni düzenlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da temel atma törenine katıldı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 'İlk 100 Günde 20 Proje' kapsamında toplu temel atma töreni gerçekleştirildi. 6 yeni park, 5 Yuvamız Sancaktepe Kreşi, 3 mahalle evi, 2 aile sağlığı merkezi, 1 belediye polikliniği, 1 kütüphane, 1 spor salonu, 1 muhtarlık binasının hayata geçirileceği toplu temel atma törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çeşitli ilçelerin belediye başkanları katıldı.

"Bu yatırımlar, benim 10 yıllık Sancaktepe hayalimin, Sancaktepe çalışmamın bir ürünüydü"

Başkan Alper Yeğin törende yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyemizde Ekrem Başkanımızın liderliğinde sadece bir proje alanında 180 bin metrekarelik yaşam vadisi projesi gerçekleştirdik. Açılışını 16 Mart'ta Başkanımızın katılımıyla yaptık. Bundan sonra da daha fazla yeni yaşam vadileri yapacağız. Önceki belediye yönetimi döneminde spor bakımından önemli yatırımlar yapılmıştı. Biz de Eyüpsultan Mahallemizde bir fitness salonumuzun temelini atıyoruz. Özelikle Yenidoğan'da yaşayan komşularımızın çok önemli ihtiyacı olan semt polikliniği ihtiyacı var. İlçemiz İstanbul'daki 10 tane devlet hastanesinin ikisinin bulunduğu ilçe. Türkiye'nin en büyük hastanesi bizim ilçemizde yapılıyor, Sancaktepe Şehir Hastanesi. Yenidoğan bölgesi bu 3 hastaneye çok uzakta kalıyor. Bu bölgede bir belediye semt polikliniği hizmete geçireceğiz. 6 mahallede yaşayan komşularımızın yürüyerek ulaşabileceği bir noktada. Bu yatırımlar, benim 10 yıllık Sancaktepe hayalimin, Sancaktepe çalışmamın bir ürünüydü. Bunu da Sancaktepe Belediyesinin kadrolarıyla imkanlarıyla birleştirince böyle önemli yatırımı çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Biz bu yatırımları yaparken hayır sahibi iş adamları ve iş kadınlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Bu yatırımların hiçbirini bir kuruş kamu bütçesi ayırmadan yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Belediye başkanı olmak makam sahibi olmak değil, yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir"

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Göreceksiniz, sizlerin de desteğiyle Sancaktepe'nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı Alper Yeğin olacak. Belediye başkanı olmak makam sahibi olmak değil, yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil, görevine odaklananlar en güzel makama zaten kavuşurlar. İnanın, hiçbir şeyle değişmeyecek bir biçimde halkın gönlünde taht kurarlar. Vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişilmez. Birkaç kişinin değil halkın sözünü dinleyen herkesle ben gönülden çalışırım. Geçtiğimiz dönem İstanbul'un 39 ilçesine de aynı desteği sunduk. Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim. Bizler vatandaşlarımızın bu kötü şartlarda bir takım ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kurumlarımızdan ve özellikle sunduğumuz imkanlardan maksimum faydalanmalarını sağlamak adına çok çalışmalıyız. Özellikle kamu kurumlarından israfı söküp atmalıyız. Akılcı ve verimli yatırımlar yapmalıyız. Milletimizin parasını en bereketli şekliyle değerlendirmeliyiz. Özü nedir biliyor musunuz? Milletimizin parasını milletimize vermektir. Eğitim, sağlık, spor, yeşil alan, sosyal, kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler vatandaşlarımızın bu zor günlerde hayatlarını kolaylaştırır ve güzelleştirir" dedi.

Kaynak: İHA

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