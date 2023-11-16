Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti

Kılıçdaroğlu\'nun yeni mekanı! Komşu olduğu isimler de hayli enteresan

İzleyenler "Ölümün de hayırlısı" demekten kendini alamıyor

Şanlıurfa'da vatandaş bindiği belediye otobüsünde perişan oldu. Yağıştan sırılsıklam olan koltuklara oturamayan yolcuların hepsi ayakta yolculuk yaptı. Çoğunluğu yaşlı olan yolcuların çilesi bir vatandaş tarafından kayda alındı.

"HİZMETİN GELDİĞİ SON NOKTA"

O anları çeken vatandaş Şanlıurfa Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'e tepki gösterdi. Vatandaş " Türkiye'de hizmet olarak 7. sırada gösterilen Belediye Başkanımızın verdiği hizmet. Koltuklar sırılsıklam, herkes ayakta. Neymiş 'Koltuğa oturmayın, çünkü dün akşam yağmurda ıslanmış'. Hizmetin geldiği son nokta. Hala medeniyetten uzağız" ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİK DERSİ VERMİŞTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül aylar önce yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bizden belediyeciliği öğrensin" ifadelerini kullanmıştı.