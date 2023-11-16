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Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti - Son Dakika

Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti

16.11.2023 15:02

Şanlıurfa'da belediye otobüsüne binen vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Yağmurdan dolayı koltukları ıslanan otobüste yolcular, ayakta gitmek zorunda kaldı. O anları kayda alan bir vatandaş belediyeye ve ''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bizden belediyeciliği öğrensin'' sözleriyle gündeme gelen Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da vatandaş bindiği belediye otobüsünde perişan oldu. Yağıştan sırılsıklam olan koltuklara oturamayan yolcuların hepsi ayakta yolculuk yaptı. Çoğunluğu yaşlı olan yolcuların çilesi bir vatandaş tarafından kayda alındı.

"HİZMETİN GELDİĞİ SON NOKTA"

O anları çeken vatandaş Şanlıurfa Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'e tepki gösterdi. Vatandaş " Türkiye'de hizmet olarak 7. sırada gösterilen Belediye Başkanımızın verdiği hizmet. Koltuklar sırılsıklam, herkes ayakta. Neymiş 'Koltuğa oturmayın, çünkü dün akşam yağmurda ıslanmış'. Hizmetin geldiği son nokta. Hala medeniyetten uzağız" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Belediye Otobüsünde Yağmur Şoku: Vatandaşlar Ayakta Gitti

BELEDİYECİLİK DERSİ VERMİŞTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül aylar önce yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bizden belediyeciliği öğrensin" ifadelerini kullanmıştı.

Şanlıurfa'da Belediye Otobüsünde Yağmur Şoku: Vatandaşlar Ayakta Gitti

Zeynel Abidin Beyazgül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti - Son Dakika
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