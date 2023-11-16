Şanlıurfa'da vatandaş bindiği belediye otobüsünde perişan oldu. Yağıştan sırılsıklam olan koltuklara oturamayan yolcuların hepsi ayakta yolculuk yaptı. Çoğunluğu yaşlı olan yolcuların çilesi bir vatandaş tarafından kayda alındı.
O anları çeken vatandaş Şanlıurfa Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'e tepki gösterdi. Vatandaş " Türkiye'de hizmet olarak 7. sırada gösterilen Belediye Başkanımızın verdiği hizmet. Koltuklar sırılsıklam, herkes ayakta. Neymiş 'Koltuğa oturmayın, çünkü dün akşam yağmurda ıslanmış'. Hizmetin geldiği son nokta. Hala medeniyetten uzağız" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül aylar önce yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bizden belediyeciliği öğrensin" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Belediyecilik dersi veren başkan buna ne diyecek? Vatandaşların tamamı ayakta yolculuk etti, nedeni pes dedirtti - Son Dakika