Şanlıurfa'da Kapatılan Hastane Yeniden Açıldı

Politika

(ANKARA)TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı

Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi Baş: " Şanlıurfa'da kapatılan hastane tekrar açıldı"

ANKARA - TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş, Şanlıurfa'da, bazı ihmaller nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılan bir hastanenin tekrar açıldığını söyledi.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması nedeniyle kurulan Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyona Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyesi Ahmet Yağmur Baş ve Klinik Yoğun Bakım Derneği Sema Turan katıldı.

Mağdur ailelerin ziyaretindeki saat değişikliği nedeniyle komisyonda tartışma yaşandı

Komisyon toplantısının açılışında değerlendirmelerde bulunan Şan, komisyonun yaptığı çalışmalardan bahsetti. Şan'ın ardından söz alan muhalefet milletvekilleri, Komisyonu'nun, mağdur aileleri ziyaret etmek amacıyla gerçekleştireceği programın ertelenmesi ile yeni ziyaret tarihinin ortak bir kararla belirlenmediğini ve söz konusu ziyaretin geç haber verildiğini söyledi. AK Parti'li milletvekillerinin tarih ile ilgili eleştirilere yanıt vermesiyle toplantıda kısa süreli tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Şan'ın konuşmasının ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş sunum yaptı. Komisyonun "Yenidoğa" olayının ardından kurulduğunu ve 13 üyesi bulunduğunu ifade eden Baş, "Yenidoğan yoğun bakım ünitelerini içeren merkezlerin izlemi, denetlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi; bu amaçla kuruldu fakat bizim komisyonumuz, bu komisyonda konuşulan rutin denetimlerden farklı olarak, nicelikten ve görsellikten farklı olarak formları oluştururken de hasta bakım kalitesini ve niteliği hedefledi. Onun için titiz bir çalışmanın ürünü oldu ve bu formları hem uluslararası hem de ülkemizdeki rehberleri örnek alarak oluşturduk ve amacımız da bu formların uygulanabilir hale gelmesi ve sahada da yaygınlaştırılması" ifadelerini kullandı.

"Kapatılan hastane tekrar açıldı"

2022 yılında Şanlıurfa da bulunan bir hastanede denetim yaptıklarını belirten Baş, sunumuna şöyle devam etti:

"O hastane de doğan bir çocuk var. Normalde satürasyonu 70 görünüyor. Hastanın akciğerleri havalanmıyor. Başka bir çocuk da tüp tıkanmış, bu kifayetsiz bakım, yorum yapmak istemiyorum. Biz o dönemde de bildirimlerimizi yaptık. İlgili hastane zaten kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Yani bu durumlar oluyor. Midesi şiştiği için çocuğun akciğerleri havalanmıyor. Urfa'daki 6 hastaneyi denetledik. 4'ünde büyük aksaklıklar gördük"