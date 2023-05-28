Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgasında 5 kişi yaralandı! Aralarında HDP Milletvekili Ferit Şenyaşar da var - Son Dakika
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgasında 5 kişi yaralandı! Aralarında HDP Milletvekili Ferit Şenyaşar da var

28.05.2023 18:44

Şanlıurfa'da bir sandık müşahidinin oyunu açıktan kullandığı iddiaları üzerine çıkan taşlı sopalı kavgada, aralarında Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Başkanı Ahmet Atış'ın da olduğu 5 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Yeniköy Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, YSP'li bir sandık müşahidi oyunu açık kullanınca tartışma yaşandı. Tartışma üzerine YSP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ve HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış mahalleye gitti.

Şanlıurfa'da Seçim Kavgası: YSP'li Vekil Dahil, 5 Yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Şenyaşar ve Atış içeri alınmayınca yeniden tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferit Şenyaşar ve Ahmet Atış'ın da olduğu 5 kişi yaralandı, bir aracın da camları kırıldı. Jandarma mahallede ve okulda önlem alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da Seçim Kavgası: YSP'li Vekil Dahil, 5 Yaralı
Şanlıurfa'da Seçim Kavgası: YSP'li Vekil Dahil, 5 Yaralı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgasında 5 kişi yaralandı! Aralarında HDP Milletvekili Ferit Şenyaşar da var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da taşlı sopalı seçim kavgasında 5 kişi yaralandı! Aralarında HDP Milletvekili Ferit Şenyaşar da var - Son Dakika
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