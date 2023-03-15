Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki!

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

ALT GEÇİT TAMAMEN SUYLA DOLDU

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlanırken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamayla kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BEYAZGÜL'E TEPKİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi.

ZABITALAR ARAYA GİRDİ, BEYAZGÜL UZAKLAŞTIRILDI

İnternete düşen görüntülerde kalabalık bir ekiple selin etkili olduğu noktalarda inceleme yapan Beyazgül'ün üzerine doğru yürüyen kalabalığa zabıta ekiplerinin müdahale ettiği ve belediye başkanının o noktadan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.