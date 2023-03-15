Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki! - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki!

15.03.2023 12:50

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda sokak ve caddenin sular altında kaldığı Şanlıurfa'da sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Depremin ardından gelen sel felaketi nedeniyle çaresiz kalan vatandaşlar, ihmal ve yetersizlik bulunduğunu öne sürerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

ALT GEÇİT TAMAMEN SUYLA DOLDU

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlanırken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamayla kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşların belediye başkanına tepkisi sert oldu

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BEYAZGÜL'E TEPKİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşlar bölgede incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tepki gösterdi.

Selin vurduğu Şanlıurfa'da vatandaşların belediye başkanına tepkisi sert oldu

ZABITALAR ARAYA GİRDİ, BEYAZGÜL UZAKLAŞTIRILDI

İnternete düşen görüntülerde kalabalık bir ekiple selin etkili olduğu noktalarda inceleme yapan Beyazgül'ün üzerine doğru yürüyen kalabalığa zabıta ekiplerinin müdahale ettiği ve belediye başkanının o noktadan uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da yaşanan afet sonrası vatandaşlardan belediye başkanına sert tepki! - Son Dakika


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