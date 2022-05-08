Savaşın 74. günü: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta son 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü - Son Dakika
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Savaşın 74. günü: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta son 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü

08.05.2022 00:14

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta 74. gün sona erdi. Rus ordusu ülkenin doğusundaki bölgelere saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü. Böylece Rusların savaştaki toplam asker kaybı 25 bin 100'e çıktı. Azovstal çelik fabrikasındaki tüm siviller başarılı bir şekilde tahliye edilirken, Luhansk kentinde ise 90 sivilin saklandığı bir okul Rus ordusu tarafından bombalandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta 74. güne giriliyor. Çatışmalar ve bombardımanlar devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki bölgelere saldırılarını artırarak sürdürüyor. Ukrayna halkı ise Rus saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 107 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

AZAVSTAL FABRİKASINDA SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI FABRİKA BİNASINA GİRİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko daha önce yaptığı açıklamada, Azovstal'da bulunan Ukrayna güçleri ile iletişimin kesildiğini ifade etmiş, Rusya ise fabrikaya bir saldırı başlattığını ve fabrika binasına girdiğini aktarmıştı.

Son dakika haberi! Ukrayna: '24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü'

RUS ORDUSU SİVİLLERİN SAKLANDIĞI OKULU VURDU

Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı. Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, " Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Ukrayna: '24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü'
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Savaşın 74. günü: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta son 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaşın 74. günü: Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşta son 24 saatte 107 Rus askeri öldürüldü - Son Dakika
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