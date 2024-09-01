Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Altyapı sorunlarının tamamını gidereceğiz

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarihin en yüksek yatırımı ile Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölgede altyapı çalışmalarının çoğunu 5 yılda bitireceklerini belirterek, "Altyapı sorunlarının tamamını gidereceğiz. Bu konuda çok büyük işler yaptık. İlk 5 yıl bütün kredi kuruluşlarıyla temasımız oldu. Projeleri bitirdik, finansmanı çıkardık, hatta bir kısmı başladı" dedi.

Seçer, hafta sonunda Toroslar ilçesinin yaylalarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer'in ilk ziyareti Arslanköy Mahallesi'ne oldu. Seçer burada esnaf ziyareti de yaparken, esnafa 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Vatandaşların Zafer Bayramını kutlayan Seçer, "Memleketimle, ülkemle, milletimle gurur duyuyorum. Ne varsa onlar için, bütün azmimiz, kararlılığımız, çalışmamız onlar için. Sizlerin sevgisi, bize gösterdiği saygı bizlerin enerji kaynağı. Yoksa bu zorlu görevde başarılı olmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı ilk 5 yılda meclis çoğunluklarının olmamasına rağmen bütün işleri aksatmadan yaptıklarını kaydeden Seçer, "Yol da yaptık, su da getirdik, fakirin fukaranın yanında da durduk. Kadınların da çocuklarımızın da her zaman yanında olduk. Aynı şekilde devam edecek. Şimdi çok daha güçlüyüz. Çünkü; halkın bize ilgisini, sevgisini sokağa çıktığımız zaman görüyorduk. Ama sandıktan çıkan sayısal netice o sevginin, saygının, memnuniyetin, güvenin tescili oldu. Yüzde 60 gibi bir oyla Mersin'de tüm tarihlerin en yüksek oyla seçilen bir belediye başkanı olarak tabii ki kendime güvenim de arttı, özgüvenim de arttı ama bunun yanında sorumluluğunda arttı" diye konuştu.

"El ele verirsek Arslanköy'de çok daha güzel işler olur"

Kırsal kesimin dağlık bölgeler olduğunu ifade eden Seçer, bölgenin en büyük taleplerinden birinin yol olduğunu belirtti. Uyumun olduğu yerde bereketin olduğunu vurgulayan Seçer, "Yol da hızlı yapılır, su da erken gelir, civar temizliği de güzel olur, tarım desteği de fazla olur. Fakire, fukaraya, isteyene, garibe gurebaya belediyelerin hizmetleri de fazla olur. Çünkü uyum vardır, uyumun olduğu yerde bereket vardır. Bu 5 yıllık sürede Arslanköy'de Toroslar'da çok güzel hizmetler olacak" sözlerine yer verdi.

Yaylalarda yapılacak hizmetler için yoğunluğun bitmesini beklediklerini belirten Seçer, yaptıkları çalışmalar kapsamında yeni bir içme suyu kaynağı bulduklarını söyleyerek, "Elimiz hep buranın üzerinde" dedi. Kuraklık nedeniyle su sorununun yaşandığını ve bu soruna karşı çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Umut ediyorum bu yıl daha yoğun bir kar yağışı alırız. Bizim için kar yağışı önemli. Merkezde bir sorun yaşamadık, Eylül'e de girdik. Doğal olarak yüksek yerlere su çıkmıyor ama bu kuraklık kaynaklı yeraltı suları bile kurudu. Kaynaklar kurudu, yoksa merkezde bir sorun yok" şeklinde konuştu.

"Tarihin en yüksek yatırımıyla Tarsus'tan Anamur'a altyapı sorunları 5 yılda bitecek"

MESKİ'nin hız kesmeden çalıştığını söyleyen Seçer, "MESKİ modernize oldu, oluyor, olmaya devam ediyor. Çok yatırımlar yapıyoruz ama hep sizler için, çocuklarımız için. Tarihin en yüksek yatırımı ile Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölgede altyapı çalışmalarının çoğunu 5 yılda bitireceğiz. Yüzde 80'i bitireceğiz, altyapı sorunlarının tamamını gidereceğiz. Bu konuda çok büyük işler yaptık. İlk 5 yıl bütün kredi kuruluşlarıyla temasımız oldu. Projeleri bitirdik, finansmanı çıkardık, hatta bir kısmı başladı" diye konuştu.

"806 mahallede hangi noktada ne gerekiyorsa hepsine başkan düzeyinde hakimiz"

Yavca Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında Büyükşehir ve MESKİ olarak mahalle halkında yönelik yapılan hizmetlerden söz eden Başkan Seçer, su sıkıntısının çözümü için 100 milyon lira değerinde yatırım yapılacağını aktardı. Seçer, "Belediyecilik bir kamu hizmetidir. Belediye başkanı tüccar değildir. Merak etmeyin biz sadece Yavca değil 806 mahallede emin olun hangi noktada ne gerekiyorsa hepsine başkan düzeyinde hakimiz" dedi.

"Hizmetler devam edecek, hiç merak etmeyin"

Başkanlık görevine seçildiği 2019 yılında Büyükşehir Belediyesinin 2 milyar 250 milyon MESKİ'nin ise 750 milyon TL borcu olduğunu hatırlatan Seçer, şöyle devam etti; "Toplam 530 milyon dolar. Dedim, 'Ne yaptınız siz bu parayı?' Bakın şimdi bizim borcumuz 250 milyon dolar azaldı biliyor musunuz? Darphanemiz vardı, para bastıkta mı bu borcumu ödedik. Gelen para. Borçlanma da vermediler bize, satış da yapamıyorduk ama siz vergi ödüyorsunuz o para bana geliyor. Ben de yolunuzu yapıyorum, düzgün yönettik. Aman bu yetim hakkı bize laf söz getirmeyin dedik. Aman çalmayın çaldırmayın, bu para hepimizin. Bir liralık malı üç liraya yapmayalım, israf etmeyelim. Şimdi bu düzeni böyle kurarsan benim gibi şükredersin. Ben şükrediyorum ve çok güzel hizmetler devam edecek. Hiç merak etmeyin."

Seçer, Güzelyaylalıların Zafer Bayramını kutladı

Daha sonra Güzelyaylalı vatandaşlarla bayramlaşan Seçer, son seçimlerde kendisine artan destekler için de teşekkür etti. Güzelyayla'ya yapılmış bir dizi desteği sayan Seçer, arıcılıktan tarıma, gıda kolisinden Halk Karta, hayvancılıktan un dağıtımıyla öğrencilere burs ve eğitim desteğiyle herkese eşit hizmet verildiğinin altını çizdi. 7 bin 200 öğrencinin Büyükşehir Belediyesinden eğitim kurumlarından yararlandığını kaydeden Seçer, "Eğitim kurumları içerisinde, Türkiye'de özel sektörü de katıyorum, başarı oranı en yüksek eğitim kurumu Mersin Büyükşehir Belediyesidir" diyerek, başarının kaynağının eşitlikçi bakış açısı olduğunu vurguladı.

Seçer son olarak da Değirmendere Mahallesi'ni ziyaret etti ve vatandaşların bayramını kutladı. Hizmetlerinden bahseden Seçer, talepleri dinledi ve soruları yanıtladı. - MERSİN