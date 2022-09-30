AK Parti'de büyük değişiklik! Mevcut milletvekillerinin yarıya yakını değişecek - Son Dakika
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AK Parti'de büyük değişiklik! Mevcut milletvekillerinin yarıya yakını değişecek

30.09.2022 10:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız" açıklaması ile seçim hazırlıklarına başladıklarını belirtmişti. Hummalı bir hazırlığa başlayan AK Parti'de, 3 dönem kuralına takılan mevcut milletvekillerinin ise yarıya yakınının değişebileceği belirtiliyor. Yaklaşık 100 kişilik listede partinin ağır toplarından Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ gibi isimler de yer alıyor.

AK Parti 2023 seçimleri için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesinde seçime kadar hayata geçirilecek projeler yer alacak. Çiftçilerden gençlere; kadınlardan dar gelirlilere kadar birçok kesimi ilgilendiren yenilikler vizyon belgesinde anlatılacak.

3 DÖNEM KURALI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle " Türkiye'nin yüzyılı" konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik hazırlıklar sürerken AK Parti yönetimi, 'üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı' yasağı kapsamına giren milletvekilleri ile ilgili çalışma başlattı.

SON KARARI MKYK VERECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti'de şu anda 90-100 civarında milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Ancak, parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle üç dönem kuralına takılanların milletvekili listesine girip girmemesi konusundaki yetki MKYK'ya verilmişti. Bir anlamda üç dönem kuralında esnemeye gidilmişti. 2023 seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde üç dönem kuralından muaf tutulacak milletvekillerine MKYK karar verecek. Üç dönem kuralına takılan isimlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verildiği ve Cumhurbaşkanı'nın "Hazırlık yapın, getirin bakalım" dediği belirtildi.

"GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURACAĞIZ"

AK Parti'nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakının değişebileceği değerlendirmesi yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aksama olan yerlerde değişiklikler yapılacak. Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız" dedi.

PARTİNİN AĞIR TOPLARI LİSTEDE

Öte yandan parti içerisinde 3 dönem kuralına takılacak isimler arasında ağır toplar bulunuyor. Aralarında Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Yılmaz Tunç, Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu, Fikri Işık, Öznur Çalık ve İsmet Yılmaz'ın da bulunduğu çok sayıdaki isimden bazıları üç dönem, bazıları da beş dönemdir milletvekilliği görevini üstleniyor.

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SON DAKİKA: AK Parti'de büyük değişiklik! Mevcut milletvekillerinin yarıya yakını değişecek - Son Dakika
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