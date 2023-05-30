Milletvekili Genel Seçimleri'nde diğer partilere 40 vekil vermesi nedeniyle eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha seçim yenilgisi alması, CHP kulislerini hareketlendirdi. CHP lideri "Mücadeleye devam edeceğim" diyerek istifa iddialarının önünü kesmek istese de art arda birçok istifa çağrısı geldi. CHP'nin kurultaya gidip gitmeyeceği belirsizliğini korurken CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Canova, şunları aktardı: "Kılıçdaroğlu net bir karar vermedi. Bu yüzden kongre için her olasılığın takvimlendirmesini ve planlarını istedi. Önünde üç seçenek var:
CHP lideri bu seçeneklerden birine karar verecek. Bu son iki seçeneği tercih etmesi durumunda Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı bırakma yolunda bir adım atmış sayılacak. Ama 8-9 ayı bulacak bir olağan kurultay süreci için düğmeye basarsa yerel seçimde partinin başında kalır yorumları var. Son kararı parti içi değerlendirmeler sonrası vermesi bekleniyor."
Son Dakika › Politika › CHP'de gündem kurultay! Kılıçdaroğlu'nun önünde 3 yol var; ikisi koltuğu bırakmak demek - Son Dakika