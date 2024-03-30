Türkiye'nin yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy vereceği bu seçimde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kurallara göre oylar bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor.
Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:
Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:
Son Dakika › Politika › Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir - Son Dakika
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen araç konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı. Açıklamada, saldırının hangi partiye ait olduğu belirtilmese de, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kınandığı ve hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde siyasi parti genel başkanlarının oy kullanacağı adresler açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da oyunu kullanacak.
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