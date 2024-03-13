Kasım 2023'te yapılan 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda CHP genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran eski CHP lideri Kılıçdaroğlu yeniden harekete geçti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sonrası partiyi olağanüstü genel kurultaya götüreceği konuşuluyor.
Kulislerde yer alan iddialara göre Kılıçdaroğlu'nun, kendisine bağlılığı bilinen partililer başta olmak üzere, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık sözü verip sözünü tutmadığı isimlerle temasını artırdığı ve imza sözleri almaya başladığı öne sürüldü. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra olmak üzere 550 delegeyi olağanüstü kurultay için şimdiden imza atmaya ikna etti.
Diğer taraftan Kılıçdaroğlu, kasım 2023'teki kurultayı kaybettikten sonra Ankara, İstanbul ve Antalya'da ofisler açmıştı. Kılıçdaroğlu, bu ofislerde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eski siyasiler isimler ve bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştı.
38'inci CHP Olağan Kurultayı veya Demokrasi ve Birlik Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıdır. Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı, böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona erdi. Bununla beraber parti tarihinde ilk kez bir genel başkan görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek görevi bırakmış oldu.
İkinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılan kurultayda, 1200'ü il kongrelerinde belirlenmiş, 168'i ise doğal delege sınıfında yer alan toplam 1368 delege oy kullandı. 6 Kasım'da açıklanan sonuçlarla birlikte büyük çoğunluğu Özel'in anahtar listesinden olan isimler 60 kişilik PM'de ve YDK'de yerini aldı.
Son Dakika › Politika › Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edeceğini söyledi. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirtti ve mevcut İBB yönetiminin metro ihalelerini iptal ettiğini ve kaynakları İstanbullular için harcamadığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 'Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız' dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Yaptırımlarının Uygulanması Özel Temsilcisi Büyükelçi David O'Sullıvan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Mecliste gerçekleşen toplantıda, AB'nin yaptırımlar ile ilgili yürütülen çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi. Oktay, görüşmede, Gazze'deki saldırıyla 30 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail'e yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. Özel, Torbalı'da yapılan iftar programında konuştu ve Mardin'de yapılan konuşmaya değindi. Ayrıca, İsrail-Filistin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emeklilerin düşük maaşlarını eleştirerek, Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sınırı sorununa dikkat çekti. Erbakan, adaletli paylaşımın milli görüşün temel gereği olduğunu vurguladı ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ayrıca, banka borçlarının artışına ve faiz ekonomisine değindi ve mutabakat metninde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun Kırıkkale'nin bir sembolü haline geldiğini ve Kırıkkale'nin savunma sanayiinde Ankara ile yarışır bir duruma geldiğini belirtti. Bakan Fidan, Kırıkkale'nin büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yaptığını da vurguladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, bu kararı kabul etmediğini söyledi. Ayaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da açılan 'İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu'nu tanıttı. İyilik İstasyonu, Askıda Fatura gibi bir iyilik hareketi olarak hizmet verecek ve ikinci el eşyaların satışının yanı sıra gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de sunacak. İmamoğlu, İyilik İstasyonu'na destek çağrısında bulunarak, İstanbul'un bütün kurum ve kuruluşlarını davet etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?