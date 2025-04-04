Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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Politika

Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar

Sedat Peker\'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli\'yle ilgili peş peşe paylaşımlar

MHP lideri Devlet Bahçeli, 66 gün sonra ilk defa kameralara gözüktü. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'nin o anları MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Son zamanlarda MHP ile buzları eriten Sedat Peker, peş peşe Bahçeli'nin görüntülerini paylaştı.

04.04.2025 17:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

SEDAT PEKER'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile MHP arasında son zamanlarda birbirleri hakkında yapılan paylaşımlara bugün bir yenisi daha eklendi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin genel merkeze gelme videosu Peker tarafından da sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı.Peker ayrıca Bahçeli'nin Türkeş'in mezarında dua okuduğu anları, MHP Genel Merkezi balkonundan bozkurt selamı yaptığı anları da paylaştı.

Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar
Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar

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Son Dakika Politika Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Engin Engo:
    MAFYA PARTİSİNE BEN Mİ DESTEK OLACAĞIM ? NERDE MAFYA VAR MHP NİN YANINDA. SEDAT EFENDİ DE KENDİNİ AFFETTİRMEK İÇİN DOĞRU YOLU BULMUŞ =)=) YARIN GİDER ELİNİ ÖPER. SONRA APO İLE TAYYİP İN ELİNİ ÖPER DÖNER. 101 31 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Apoyu afeden zihniyet, bunuda afeder...Ama,Türk halkı afedermi orası meçhul...Bu zihniyeti... 70 17 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    çok basit biri 38 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    nerde helvası 10 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    genelde yerelde itifak halinde adam apo diyor heyallahım ya apo posteri önünde milyonlarca insan nevruz kutladı itifak kuranlar ile uzlaşı arayanları bir ayırt edin artık 12 1 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Pekeri severdim fakat, bunlar için söylediği onca sözlerden sonra, şimdi de bu paylaşımı yapması, Türkiye'de adalet arayan insanları hafife almaktır. Bu, şu demek oluyor ben halen hem MHP liyim ve halen Bahçeliciyim demek oluyor. Peker efendi kime destek veriyorsan ver, biz olmayan adaleti arayanlara destek veriyoruz. Ha bu arada, vefatından önce Başbuğ Alparslan Türkeş'i destekleyip, bir mitinğinde güvenliğini saglayan biri olarak söylüyorum, bizler siyasal af dan yana değil, demokratik adaletten yanayız. Varsın bizi affetmeyen affetmesin 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sedat Peker'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli'yle ilgili peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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