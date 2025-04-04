Sedat Peker\'den 66 gün sonra görüntülenen Bahçeli\'yle ilgili peş peşe paylaşımlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Daha sonra Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılan Bahçeli, burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

SEDAT PEKER'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile MHP arasında son zamanlarda birbirleri hakkında yapılan paylaşımlara bugün bir yenisi daha eklendi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin genel merkeze gelme videosu Peker tarafından da sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı.Peker ayrıca Bahçeli'nin Türkeş'in mezarında dua okuduğu anları, MHP Genel Merkezi balkonundan bozkurt selamı yaptığı anları da paylaştı.