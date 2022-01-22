Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti! - Son Dakika

Bir televizyon kanalında Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programına gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu katıldı.

Yayın sırasında Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. O anlarda CHP'li Engin Özkoç'un surat ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

GÖZALTINDA

Öte yandan sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, polis nezaretinde evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADALET BAKANI GÜL DEVREYE GİRDİ: HAK ETTİĞİNİ BULACAK

Çok sayıda siyasinin tepki gösterdiği Kabaş için bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan, skandal ifadeler kullanan Kabaş için, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

"AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK"

Kabaş'ın sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

"SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.