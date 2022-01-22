Üye Girişi
Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti! - Son Dakika

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti!

22.01.2022 12:34

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok ağır ifadeler kullandı. Kabaş'ın bu sözleri sarf ettiği sırada program konuklarından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesinin değişmesi pek çok kişinin dikkatini çekti.

Bir televizyon kanalında Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programına gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu katıldı.

Yayın sırasında Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. O anlarda CHP'li Engin Özkoç'un surat ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

GÖZALTINDA

Öte yandan sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, polis nezaretinde evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADALET BAKANI GÜL DEVREYE GİRDİ: HAK ETTİĞİNİ BULACAK

Çok sayıda siyasinin tepki gösterdiği Kabaş için bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan, skandal ifadeler kullanan Kabaş için, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

"AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK"

Kabaş'ın sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

"SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

YORUMLAR (2)
  • Irfan Mengü: Chp neden başa gelemiyor işte örnek konuşmayı bilmiyorlar insanlara tepeden bakma var bayan olaram bük baş havan dersen cezanı çekeceksin sen kimsin yada sizler kimsiniz kanınız bozuklar dolu parti var Cevap Yaz 144 50 Yayından Kaldır
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, Hakaret, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti! - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek         
16:28
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor         
11:56
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek İstanbul kara doyacak: Kenti etkisi altına alan kar yağışı, 5 gün daha devam edecek         
08:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13

Son Dakika Haberleri
19:07 Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
18:56 Adana Demirspor'dan gol yağmuru! Volkan Demirel'in takımından Karagümrük'e çok farklı tarife
18:47 Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak
18:15 Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı
18:05 Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!
18:03 Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:02 Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
17:33 Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru geliniyor
17:23 Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi!
16:58 Korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan adam tırın altında kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 19:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği programda CHP'li Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement