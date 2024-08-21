Şehzadeler Kent Konseyi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Kent Konseyi Yeni Başkanını Seçti

Şehzadeler Kent Konseyi Yeni Başkanını Seçti

Şehzadeler'de hizmet verecek olan Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı. Mimar Yasemin Gümüş başkanlığa seçildi ve yeni üyeler belirlendi.

21.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:26
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Şehzadeler'de önümüzdeki iki yıl boyunca hizmet verecek olan Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde Şehzadeler Kent Konseyi Başkanlığına Mimar Yasemin Gümüş seçilirken, yeni üyeler de belirlenmiş oldu.

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyinde yeni yönetim belli oldu. Tarihi Bedesten Salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısında divana Mustafa Pala başkanlık etti. Sivil toplum kuruluşları tarafından aday gösterilen Mimar Yasemin Gümüş, oy birliği ile Şehzadeler Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle toplantıya katılamayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çok değerli katılımcılar, uzun bir süredir pasif durumda olan Kent Konseyimizi yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rahatsızlığım nedeniyle bugün yapılan genel kurula katılamasam da gönlüm sizlerle. Mustafa Kemal Atatürk, siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın kentlerde güçlenmesine Ankara'da öncülük etti. Biz de bugün yeniden oluşturacağımız Kent Konseyimiz ile Şehzadeler 'in ruhunu ve kentimizi yeniden canlandırmak için birlikte çalışacağız. Yönetimimizi de dahil ederek kentimizi birlikte şekillendireceğiz, birlikte inşa edeceğiz. Kent Konseyimizin bugünkü genel kurulda seçilen başkan ve üyelerini kutluyor, başarılar diliyorum"

Yeni Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ise yaptığı konuşmada, "Kent Konseyleri, şehrimizin şekillendirilmesine katkı sağlayan, yerel olarak çözümler üreten önemli platformlardır. Bizler, bu platformun bir parçası olarak, kentimizdeki sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, fikirlerimizi paylaşmak ve daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için buradayız. Amacımız, kentimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmak ve her bireyin sesini duyurabileceği bir ortam oluşturmak. Şeffaflık, adalet ve özgürlük ilkelerinden taviz vermeden, ortak akıl ve takım çalışması ile kentimizin tüm sorunlarını birlikte ele alacak, daha güzel bir şehir inşa etmeye çalışacağız" dedi.

Gümüş'ün konuşmasının ardından yeni seçilen Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri sahneye davet edilerek kendilerini tanıttı. Toplantının ardından yapılan oylamada, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi yönergeleri oybirliği ile kabul edildi. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan toplantılarda, bu meclisler için yönetim seçimleri de gerçekleştirilecek.

Tarihi Bedesten Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Yenal Yıldırım, Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, kurum müdürleri, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, CHP Manisa il ve Şehzadeler ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Kent Konseyi Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika

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