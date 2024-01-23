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Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, ''Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır'' ifadelerine yer verildi.

23.01.2024 - 21:18,  Güncelleme: 21:31
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü.

DEMİRTAŞ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan tutuklu bulunan ve yakın zamanda babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesinin rahatsızlandığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü.

Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

DEM PARTİ: DUALARIMIZ SADİYE ANNEMİZLE

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verildi.

Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

BABASININ RAHATSIZLIĞINDA DA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Babası Tahir Demirtaş'ın 11 Kasım 2022'de kalp krizi geçirip, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Demirtaş, cezaevinden alınarak Diyarbakır'a götürülmüştü. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra tekrar Edirne'ye götürülmüştü.

Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

BABASININ CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü yaşamını yitirmişti. Aynı gün düzenlenen cenaze törenine Demirtaş, katılmayacağını, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını avukatlarına iletmişti.

Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır\'a götürüldü
YORUMLAR (10)
  • Ahmet eren Kacmaz: Terörist Yanıtla 368 265
  • Erol MARASLI: Cezaevinde her anne babası rahatsızlanana bu ayrıcalık yapılıyormu ? Yanıtla 249 221
  • Kemal SON: Demirtaşın fikrine, zikrine, söylemlerine karşıyım. Ama bu insani bir durum. Allah annesine acil şifalar versin. kendisinede geçmiş olsun diyorum. Yanıtla 117 254
  • Şehmuz Genç: Geçmiş olsun Allah safi ismiyle şifasını versin inşallah zor anne baba birden ceza evinde olmak sabır inşallah Yanıtla 73 142
  • Hesap Onbeş: Aynayamı bakıyorsun 71 75
  • Erol MARASLI: Son 2 ay içinde 21 şehit verdik.onlarında ana babaları vardı i.o yüzden kimse bana insanı durum vb gazelleri okumasın 68 54
  • osman şahin: Sayın Demirtaş bu ülkenin c.başkanlığı adayı olmuş ve 6 milyon oy alan bir siyasetçi Allah anesine aci şifalar versin Yanıtla 62 58
  • Volkan Ataş: Sayın Demirtaş annesine allah acil şifa versin ?? Yanıtla 56 58
  • Hasan Yılmaz: Yapiliyo istersen dene 18 17
  • FATİH ŞAHİN: aslında iyi bir siyasetçi ve iyi bir insan keşke pkklı bir terörist olmasaydı annesiyle beraber selonunda ölüm haberini bekliyoruz teröriste merhamet hiçbir yerde hiçbir kitapta yazmaz. Yanıtla 18 15

Selahattin Demirtaş, DEM Parti, Hukuk, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü - Son Dakika
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