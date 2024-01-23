Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır\'a götürüldü

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Olana kadar mücadele edeceğiz

21 askerini kaybeden İsrail\'e bir darbe de Hizbullah\'tan

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü.

DEMİRTAŞ DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan tutuklu bulunan ve yakın zamanda babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesinin rahatsızlandığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü.

DEM PARTİ: DUALARIMIZ SADİYE ANNEMİZLE

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verildi.

BABASININ RAHATSIZLIĞINDA DA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Babası Tahir Demirtaş'ın 11 Kasım 2022'de kalp krizi geçirip, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Demirtaş, cezaevinden alınarak Diyarbakır'a götürülmüştü. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra tekrar Edirne'ye götürülmüştü.

BABASININ CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü yaşamını yitirmişti. Aynı gün düzenlenen cenaze törenine Demirtaş, katılmayacağını, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını avukatlarına iletmişti.