Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı - Son Dakika
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Politika

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddialarına yanıt verdi. Bakan Tunç'la görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bakanın kendisine ''Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?'' dediğini aktardı. Öte yandan Demirtaş'ın kardeşi de peş peşe paylaşım yaptı.

27.03.2025 08:00  Güncelleme: 08:12
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısının ardından Öcalan, 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendini feshetmesini istemişti. Son günlerde de bazı haber mecralarında ve sosyal medyada Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları yer aldı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili avukat Abdurrahman Karabulut'un paylaşımı gündem oldu. Karabulut'un Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceğini ima eden paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Karabulut, "Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş'ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş'ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tviti attım. Umarım temennim gerçekleşir ve Sn Demirtaş en yakın zamanda aramızda olur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim." dedi.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

BİR PAYLAŞIM DA KARDEŞİ YAPTI: BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN

Öte yandan Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan kardeşi Süleyman Demirtaş "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!" notunu yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir." notunu yazdı.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

10 YIL HAPİS CEZASI VAR NASIL SERBEST KALACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım. Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu.

Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var. Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Tunc:
    Eee10 Yıl diyorsunuz zaten 9 yıl yatmış kalanıda bir bahane bulur çıkartırsınız Akp yönetimi bilmem ne ne indirimi uyguladık dersiniz çıkar olur biter. Ama bu adam geçekten çok ama çok ileri görüşlü adamın tüm ropartajlarında söyledikleri cıkıyor. 46 44 Yanıtla
  • 220198:
    simdi chp trollerini milliyetci yorumlarini kes:) sanki cb secimlerinden beri chp seloya ozgurluk istememis gibi hatta guya mhp kokenli mansur bile ozgurluk diyordu o zmn ne hikmetse chp lilerin sesi cikmiyordu akp gidecek ya heryol mubahdi 40 30 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    öyle bir ülke düşünün ki adalet bakanı sürekli burası bir hukuk devleti demek zorunda kalsın.... kendileride farkında iktidarsızlıklarının bu yüzden bilinç altı söyletiyor tayyibin mitinglerinde iki lafının biri anlayabiliyormusunuz olur hep neden çünkü seçmeninin nasıl bir kitle olduğunun farkında :) özetle bunlar yok dediyse bilinki haftaya tahliye 32 34 Yanıtla
  • Umut Er:
    Teröristler sırtını pkk değil artık devlete sırtını yaslıyor vay annasını beee bu yapılacak iş mi ? 27 27 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    işine geleni çıkarıyor lazım olmayanı işinin bittiğini geri içeri koyuyor sonra diyorki burası adalet hukuk ülkesi yargı bağımsız hssktr ordan 27 13 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    kimler serbest bırakıldı bu mu kalıcak içerde 17 9 Yanıtla
  • mete boyraz:
    40 yerden müebbet almışları çıkardınız adam zaten 9 sene yatmış ne kalmış geriye 17 6 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sahibinden izin aldinmi konuşmak için, 12 7 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Ne salak cahil avukatlar var turkiyede buda fenomen olma yolunda adım atacak 1 dosyadan 10 yıl cezası var bayramda aramızda yaziyor cahil?????? 0 0 Yanıtla
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